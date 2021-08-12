Asansörde kan donduran olay! 2 aylık bebek böyle öldü
Tekirdağ'da yaşanan olayda dışarıya çıkmaya hazırlanan kadın, bebek arabasındaki çocuğunu zemin katta asansörden çıkarırken asansör bir anda yukarı doğru hareket etti. 2 aylık bebek asansör ile tavan arasında sıkıştı. 6 metre yükseklikten boşluğa düşen talihsiz bebek tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Korkunç olay kameraya yansıdı.
Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde yaşayan Gülperi Karaşal, 9 Ağustos'ta çocuklarıyla evinden çıktıktan sonra asansöre bindi. Karaşal, bebek arabasındaki 2 aylık çocuğu Avzem Ada'yı zemin katta indirmek istediği sırada, asansör kapısı kapanmadan yukarıya hareket etti.
Hastaneye kaldırıldı
Asansör ile tavanın arasına sıkışan Avzem Ada, 6 metre yükseklikten boşluğa düştü. Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Avzem Ada, buradan İstanbul'daki bir hastaneye sevk edildi.
Olay anı kameraya yansıdı
Avzem Ada, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, olay yerinde inceleme yaptı. Öte yandan anne Karaşal'ın bebeğini asansörden kurtarmaya çalışması, apartmandaki güvenlik kamerasına yansıdı.