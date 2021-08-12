  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
PKK'ya bir darbe daha! MSB duyurdu
Sokak köpeğini öldüresiye döven adamın cezası belli oldu
Pelkas'tan kötü haber
Prof. Ünal: Aşıyla korunamayacak varyantların çıkmasından çekiniyoruz
Gündem Asansörde kan donduran olay! 2 aylık bebek böyle öldü
Gündem

Asansörde kan donduran olay! 2 aylık bebek böyle öldü

Tekirdağ'da yaşanan olayda dışarıya çıkmaya hazırlanan kadın, bebek arabasındaki çocuğunu zemin katta asansörden çıkarırken asansör bir anda yukarı doğru hareket etti. 2 aylık bebek asansör ile tavan arasında sıkıştı. 6 metre yükseklikten boşluğa düşen talihsiz bebek tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Korkunç olay kameraya yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 14:30:00 -

Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde yaşayan Gülperi Karaşal, 9 Ağustos'ta çocuklarıyla evinden çıktıktan sonra asansöre bindi. Karaşal, bebek arabasındaki 2 aylık çocuğu Avzem Ada'yı zemin katta indirmek istediği sırada, asansör kapısı kapanmadan yukarıya hareket etti.

Hastaneye kaldırıldı

Asansör ile tavanın arasına sıkışan Avzem Ada, 6 metre yükseklikten boşluğa düştü. Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Avzem Ada, buradan İstanbul'daki bir hastaneye sevk edildi.

Olay anı kameraya yansıdı

Avzem Ada, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, olay yerinde inceleme yaptı. Öte yandan anne Karaşal'ın bebeğini asansörden kurtarmaya çalışması, apartmandaki güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Türkbey

Çok kötü bi durum. Lâkin anlayamadığım asansörün kapısı açıkken nasıl yukarı çıktı
  • Yanıtla

saffet

3 sene 5 sene Sanat okulu niye okuyasın ki Eline pense Tornavida al bir kacar kere cıraklık egitime git En büyük elektirikci sensin Sonuç senelerce bu ve bunun gibi nice kazalar ALLAH rahmet eylesin anneye babaya sabır versin
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay