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Yerel Asansör kabiniyle duvar arasında sıkışan çocuk hayatını kaybetti
Yerel

Asansör kabiniyle duvar arasında sıkışan çocuk hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-06-11 11:16:00 -
Asansör kabiniyle duvar arasında sıkışan çocuk hayatını kaybetti

Adana'da, tekstil atölyesinde asansör kabiniyle duvar arasında sıkışan çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Ahmet Avan (11), merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinin asansör kabiniyle duvar arasına sıkıştı.

İşçilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin sıkıştığı yerden çıkardığı çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çocuğun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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