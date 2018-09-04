Asansör boşluğuna düşen inşaat işçi hayatını kaybetti
Trabzon'da çalıştığı bir inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.04 Eylül 2018 Salı 11:46
Ortahisar ilçesinde yapımı devam eden yeni belediye ve kaymakamlık binası inşaatında çalışan Ömer Üren (27), inşaatın asansör boşluğuna düştü.
Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede, Üren'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ağrı'nın Patnos ilçesi nüfusuna kayıtlı Üren'in cesedi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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