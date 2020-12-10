Aşağılık paylaşıma 6 ay 7 gün hapis
Sosyal medyada İslam’a ve Müslümanlara hakaret içeren aşağılık paylaşımlar yapan Mehtap Balaban isimli kadın, ‘halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak aşağılama’ suçundan 6 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı, hükmün açıklanması ise geriye bırakıldı.
Balaban, 9 Eylül’de ellerinde Kur’an-ı Kerim ile silah bulunan erkek ve kadın fotoğrafı paylaşmış ardından da camide namaz kılan bir baba ve kız çocuğunun olduğu görseli de iğrenç yorumlarla paylaşmıştı. Balaban’ın 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.