Aşağılık kompleksinden daha aşağılık bir şey

Babacan'ın "Avrupa görecek, 'Aferin Türkiye'ye' diyecek" sözü tartışılmaya devam ediyor. Ahmet Hakan'ın bu günkü yazısını okuyanlar "Yumruklasaydı daha iyiydi" diye yorum yapmaktan geri durmadılar. İşte Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısı...

Eskiden Avrupa şöyleydi:

Bir çekiciliği vardı. Yeryüzü standartlarını belirliyordu. Evrensel bir model geliştirmişti. Sağa sola haklı olarak ayar verip caka satıyordu. Çıpasına tutunan, kendini kurtulmuş sayıyordu. Medeniyet beşiği olarak görülüyordu.

ŞİMDİKİ AVRUPA ise şöyle:

Eskisi gibi kimseye standart dayatacak takatleri yok. Kendi standartlarını kendileri çiğniyorlar. Faşizmi hortlattılar. “Bu mu medeni Avrupa?” dedirtiyorlar. Putin diye bir belaları var. Caka satamıyorlar, ayar veremiyorlar.

Ali Babacan’ın, Altılı Masa’nın vaatlerinin ne kadar şahane olduğunu anlatmaya çalışırken “Avrupa bize aferin diyecek” demesi üzerine...

Şu iki saptamayı yapmak boynumun borcudur:

- BİR: Eskiden Avrupa’dan “aferin” beklemek, sadece bir aşağılık kompleksinin işaretiydi.

- İKİ: Şimdiki Avrupa’dan “aferin” beklemek ise aşağılık kompleksinden çok daha aşağılık bir şey.