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Dünya Aşağılık dergiden Hz. Muhammed'e hakaret
Dünya

Aşağılık dergiden Hz. Muhammed'e hakaret

Yeniakit Publisher
2024-03-09 03:38:00 -
Aşağılık dergiden Hz. Muhammed'e hakaret

Fas'ta Marianne adlı haftalık Fransız dergisinin İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin bulunduğu son sayısının dağıtımının engellendiği açıklandı.

 Fas hükümetinden bir yetkili, "yasağın Marianne dergisinin 29 Şubat tarihli son sayısına getirildiğini" kaydetti.

Faslı yetkili "Derginin söz konusu sayısının, Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürler içermesi nedeniyle Fas'ın tüm bölgelerinde dağıtılmasına izin verilmeyeceğini" söyledi.

Fransa ve diğer Batılı ülkelerdeki dergi ve gazetelerin zaman zaman ifade özgürlüğü bahanesiyle Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürler yayınlaması, İslam dünyasında yasaklara ve protestolara neden oluyor.

Kaynak: AA
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