AS duyurdu: Guti o Türk kulübü ile masada

Cihat Arslan ile yolllarını ayıran Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevi için arayışlar başladı.

Yerli-yabancı birçok isimle temasa geçen Paşa'da öne çıkan isim Beşiktaş'ta oynayan Real Madrid efsanesi Guti Hernandez oldu.

Görüşmeler başladı

İspanyol gazetesi AS'ın haberine göre, Kasımpaşa teknik direktörlük görevi için Guti Hernandez'i listesine ekledi ve görüşmelere başladı.

Teklif aldığını açıklamıştı

İstanbul'daki son gezisinde bir kulübün kendisine teklifte bulunduğunu söyleyen Guti, "Ocak ayında başlamak için teklif aldım. Türkiye her zaman aklımda olan bir yer. Teklif gelirse değerlendirebilirim. Orada çalışmak isterim. Teklif almıştım ve hala değerlendiriyorum." şeklinde konuştu.

Almeria'da görev aldı

İspanyol ekibi Almeria'da görev alan 41 yaşıdaki teknik adam, 22 maçta; 9 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde etti.