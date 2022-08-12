Arzum’dan yılın ilk yarısında 42.8 milyon TL net kâr

Yılın ilk altı ayında 91 milyon TL esas faaliyet kârı elde eden Arzum’un hasılatı nisan-mayıs-haziran 2022 döneminde 369.2 milyon TL olarak gerçekleşti. Böylece Arzum, satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64.6 oranında artırdı. Brüt kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72.4 oranında artırarak 235.5 milyon TL’ye ulaştıran Arzum’un FAVÖK sonucu ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70.9 oranında artarak 97.3 milyon TL olarak gerçekleşti.

Arzum CEO’su Mete Zadil, şirketin hedefleri paralelinde büyümesini sürdürdüğünü belirterek, yılın ikinci çeyreğinde de kârlılık ve gelir anlamında sevindirici sonuçlar elde ettiklerini dile getirdi. 2022 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını değerlendiren Mete Zadil, Küçük Ev Aletleri’nin stabil bir sektör olduğunu, ekonomik krizlerden çok fazla etkilenmediğini belirterek, “Buna karşın sektör kendi içinde şekil değiştiriyor. Ürünler arası geçişler olurken, yenilikler, inovatif ürünler öne çıkıyor. Ayrıca enerjiyi verimli kullanma, ürünlerde çevrecilik önem kazanıyor. Tüm bu özelliklerle ürün portföyü değişiyor. Hemen her gün yepyeni ürünler piyasaya giriyor. Örneğin iki yıl önce robot süpürgeler yokken bugün pek çok seçenek bulunuyor. Bizim Gıda kategorisinde Maxi Grill diye bir ürünümüz çıktı. Bu ürün ne fırın ne de tost makinesi. Ama lahmacundan ızgara çeşitlerine, kek ve böreğe kadar birçok şeyi yapabiliyor. Bu tür ürünler daha önce olmadığı için kendi kategorilerini yaratıyor. Yeni ürünlerin de desteğiyle, 2022’nin olumlu olacağını, sektörümüzün yılı enflasyonun üzerinde bitireceğini düşünüyorum” dedi.