Arz-ı Mev’ud’un hedefinde olan Türkiye’ye şok uyarı! Nelere mal olacak

Milli Gazete yazarı Elif Örs, dünyada Filistin’e destek protestoları yaygınlaşırken, ülkemizde bu seviyede protestolara rastlayamamamızın üzücü olduğunu belirtti. “Arz-ı Mev'ud’un hedefinde olan bir ülke olarak bu dikkat eksikliği ve gerçeklerle yüzleşmeden kaçma neye ve nelere mal olacak, gelecekte göreceğiz” diyen Örs, yazısında özetle şunları kaydetti:

“(…) Şimdilerde tüm dünya Siyonizm’in dünya ve insanlık için büyük bir tehdit olduğunu konuşuyor. Artık Yahudiler bile Siyonizm’in kendileri için bir tehdit olduğundan bahseder hale geldi.

Geçtiğimiz hafta Amerika, Brooklyn’de, New Yorklu Yahudiler ve müttefikleri Fısıh Bayramı'nın ikinci gecesinde "İsrail'i Silahlandırmayı Durdurmak İçin Sokaklarda" etkinliği için bir araya geldi. Yüzlerce protestocunun tutuklandığı eylemde konuşmacılardan Yahudi, “Şok Doktrini” kitabının yazarı Naomi Klein, "Halkımızın çoğu sahte bir puta tapıyor” ve “O sahte putun adı da Siyonizm” dedi.

Amerika Senatosunun İsrail'e yaklaşık 17 milyar dolar silah ve güvenlik finansmanı içeren 95 milyar dolarlık dış yardım paketini ezici bir çoğunlukla onaylamasından sadece birkaç saat önce gerçekleşen gösterideki Klein’in konuşması, “Siyonizm’den çıkışa ihtiyacımız var” başlığı ile The Guardian gazetesinde yayımlandı.

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İşgalcinin işgal ettiği topraklarda da bazı Yahudiler Siyonizm’e karşı duruyor ve onlar da Filistinliler gibi işgalci teröristin saldırılarına uğruyorlar. Dünyanın başka coğrafyalarında da artık Yahudiler bile Siyonizm’in durdurulması gerektiğini savunuyor. (…) Dünyada Filistin’e destek protestoları göstermektedir ki Siyonizm, insanlık tarafından sorgulanmaya başlandı. Fakat ülkemizde bu seviyede protestolara rastlayamıyoruz. Ülkemizdeki protestolar ne kendi ülkemizdeki olanlarla yüzleşmeye götürüyor bizi ne de dünyadaki sömürü sistemini sorgulamaya. Arz-ı Mev'ud’un hedefinde olan bir ülke olarak bu dikkat eksikliği ve gerçeklerle yüzleşmeden kaçma neye ve nelere mal olacak, gelecekte göreceğiz.”