Arvasi ailesinden dedikleri alçak FETÖ firarisi çıktı! Abdulahat Arvas'a hakaretler yağdırmıştı

Taha Emre Özdemir Ankara

Mehmet Sacit Arvasi, Nakşibendi Tarikatı silsilesinin şeyhlerinden Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hazretleri'nin (k.s.) soyundan olduğunu söyleyip, utanmadan, "Neslimiz böyle böyle ta Peygamber Efendimiz'a (sav) kadar gidiyor." diyerek, "PKK sizi tükürüğüyle boğar." sözlerinin sahibi Abdullah Zeydan'a destek verdi.

Mehmet Sacit Arvasi konuşmasında şerefli Türk askerine "katil" dedi. Abdullah Zeydan için YSK'ya başvuru henüz sonuçlanmadan sokakları yakıp, yıkan PKK sempatizanlarının "hak" aradığını öne süren Sacit Arvasi, AK Partili Abdullah Arvas'a, ağza alınmayacak sözlerle hakaretler yağdırdı. FETÖ firarisi Arvasi, Abdullah Arvas'a, "Katil Türk askerinin akıttığı her Kürt kanında senin parmağın var." diyerek haddini aştı.

CHP'ye ve DEM'e yakın medya kuruluşları Mehmet Sacit Arvasi'nin konuşmasını haberleştirerek, "AK Partili Abdullah Arvas'a ailesinden tepki" başlıklarını attı.



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FETÖ'cü bir hain!

Mehmet Sacit Arvasi'nin ise FETÖ'den firari bir terörist olduğu öğrenildi.

2014 yılında ailesiyle birlikte ABD'ye kaçarak Pensilvanya'ya yerleşen Mehmet Sacit Arvasi'nin FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in en yakınındaki kişilerden birisi olduğu ortaya çıktı.

Mehmet Sacit Arvasi'nin son konuşması da FETÖ'nün yayın organı Aktif Haber'den servis edildi.