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Eğitim Artvin’de yarın okullar tatil mi? 17 Ocak 2022 Pazartesi Artvin’de okul tatil edildi mi?
Eğitim

Artvin’de yarın okullar tatil mi? 17 Ocak 2022 Pazartesi Artvin’de okul tatil edildi mi?

Artvin’de okullar tatil mi? Artvin’de yarın okul tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü çok sayıda il için sarı ve turuncu uyarıda bulundu. Turuncu iller arasında Artvin’de yer aldı. Meteoroloji tarafından yoğun kar yağışı uyarısını yapıldığı Artvin’de yarın okullar tatil edilip edilmeyeceği hem öğrenciler hem de veliler arafından merak edilmeye başlandı. Peki 17 Ocak 2022 Pazartesi yarın Artvin’de okullar tatil mi? Artvin’de okul var mı? İşte 17 Ocak Pazartesi Artvin Valiliği kar tatili açıklaması!

Yeniakit Publisher
2022-01-16 13:28:00 - 2022-01-16 13:30:30
Artvin’de yarın okullar tatil mi? 17 Ocak 2022 Pazartesi Artvin’de okul tatil edildi mi?

Artvin’de etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşlar Artvin’de yarın okullar var mı sorusunun cevabını merak ediyor. Yoğun kar yağışının yaşandığı illerimizde yarın okula gidecek olan öğrenciler ve öğretmenler, okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Artvin’de da yoğun kar yağışı yaşanıyor. Peki Artvin’de yarın okullar tatil mi?

Artvin’de okullar tatil mi?

Artvin Valiliği son dakika kar tatili açıklamasında şunları dile getirdi: “İlimiz genelinde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle İlimiz merkez ve ilçelerinde eğitim-öğretime 17.01.2022 Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir.  Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

artvin hava durumu

Artvin hava durumu!

Artvin genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle toplam 255 köye ulaşım sağlanamıyor. Artvin'de dün öğle saatlerinde başlayan yağış gece boyunca da etkili oldu. Kar kalınlığı 60 santimetreye ulaşan kentte kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 255 köy yolu ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri ana yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.  Öte yandan acil durumlar dışında dışarı çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.

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