Artvin'de sandıkların yüzde 100'ü açıldı! İşte sonuçlar
Artvin'de'de sandıkların % 100'ü açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, % 47,69 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu, % 46,59, Sinan Oğan ise oyların % 5,16'sını aldı.
Türkiye'nin tarihi seçiminde Artvin'de yarışı önde götüren isim Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.
Artvin'de sandıkların % 100'ü açıldı. Artvin'de'de sandıkların % 100'ü açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, % 47,69 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu, % 46,59, Sinan Oğan ise oyların % 5,16'sını aldı.
Milletvekili dağılımı ise,
- AK Parti %37.00 1
- CHP %30.16 1
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İşte ayrıntılı sonuçlar: