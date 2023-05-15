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Yerel Artvin'de sandıkların yüzde 100'ü açıldı! İşte sonuçlar
Yerel

Artvin'de sandıkların yüzde 100'ü açıldı! İşte sonuçlar

Yeniakit Publisher
2023-05-15 01:12:00 -
Artvin'de sandıkların yüzde 100'ü açıldı! İşte sonuçlar

Artvin'de'de sandıkların % 100'ü açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, % 47,69 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu, % 46,59, Sinan Oğan ise oyların % 5,16'sını aldı.

Türkiye'nin tarihi seçiminde Artvin'de yarışı önde götüren isim Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.

Artvin'de sandıkların % 100'ü açıldı. Artvin'de'de sandıkların % 100'ü açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, % 47,69 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu, % 46,59, Sinan Oğan ise oyların % 5,16'sını aldı.

Milletvekili dağılımı ise,

- AK Parti %37.00 1

- CHP %30.16 1
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşte ayrıntılı sonuçlar:

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