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Yerel Artvin'de korkunç olay! Cam seyir terasından düşen kadın...
Yerel

Artvin'de korkunç olay! Cam seyir terasından düşen kadın...

Yeniakit Publisher
2023-11-29 13:54:00 -
Artvin'de korkunç olay! Cam seyir terasından düşen kadın...

Artvin'de korkunç olay! Artvin’de Hatila Vadisi Milli Parkı'nda 220 metre yüksekliğindeki cam seyir terasından düşen Sultan Sağlam (50) hayatını kaybetti. Kadının cansız bedeni, düştüğü sarp ve kayalıkların yer aldığı uçurumdan 6 saat süren çalışmalar sonrası çıkartıldı.

Artvin’de Hatila Vadisi Milli Parkı'nda 220 metre yüksekliğindeki cam seyir terasından düşen Sultan Sağlam (50) hayatını kaybetti. Kadının cansız bedeni, düştüğü sarp ve kayalıkların yer aldığı uçurumdan 6 saat süren çalışmalar sonrası çıkartıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaktaki Sıkıldım Kayası mevkisinde yer alan, 220 metre yüksekliğindeki cam seyir terasında meydana geldi. Taksiyle bölgeye giden Sultan Sağlam, bilinmeyen nedenle cam terastan uçuruma düştü.

Taksicinin ihbarıyla bölgeye AFAD, jandarma, Çoruh Arama Kurtarma (ÇAK) ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin önlem alarak indiği kayalık ve sarp arazide, kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ekiplerin 6 saat süren çalışmaları sonrası Sultan Sağlam’ın cansız bedeni, halatlara bağlanan sedye ile yola çıkarıldı. Sağlam’ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayın intihar olabileceği üzerinde duruluyor. Artvin'de korkunç olay!

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Yorumlar

Misafir

Kafes tel yapılması gerekir böyle yapılara
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