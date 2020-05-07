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Aktüel

Artvin’de karantina süreçleri tamamlanan 270 Türk vatandaşı mehteran eşliğinde memleketlerine uğurlandı

Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Makedonya’dan önce havayolu ile Trabzon’a oradan da karayolu ile Artvin’de getirilerek karantinaya alınan 270 Türk vatandaşı bugün karantina süreçlerinin tamamlanmasının ardından hatıra ormanına fidan dikerek mehteran gösterisi eşliğinde memleketlerine uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 12:39:35 -
Artvin’de karantina süreçleri tamamlanan 270 Türk vatandaşı mehteran eşliğinde memleketlerine uğurlandı

Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Makedonya’dan önce havayolu ile Trabzon’a oradan da karayolu ile Artvin’de getirilerek karantinaya alınan 270 Türk vatandaşı bugün karantina süreçlerinin tamamlanmasının ardından hatıra ormanına fidan dikerek mehteran gösterisi eşliğinde memleketlerine uğurlandı.


Makedonya’dan getirilen 270 Türk vatandaşı Artvin Valiliğinin koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, Çoruh Öğrenci Yurdu’nda 14 günlük karantina süresini tamamladı. Karantina sürecinde yapılan testlerin negatif çıkması sonucu, 270 Türk vatandaşı tahliye edildi. Yurt önünde düzenlenen organizasyonda, 270 vatandaş hatıra ormanında fidan dikti. Türk bayrakları ve cam fidanı hediye edilen vatandaşlar, mehteran takımı eşliğinde otobüslere binerek şehirden ayrıldılar.

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