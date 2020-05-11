Artvin'de hizmete başlayan berber, kuaför ve çalışanlarına Kovid-19 testi

ARTVİN (AA) - Artvin'de, yeniden hizmete başlayan berber, kuaför ve güzellik salonları çalışanlarına Kovid-19 testi yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünce doktor ve hemşirelerden oluşturulan ekip, kentte kontrollü sosyal hayata geçiş süreciyle açılan berber, kuaför ve güzellik salonlarını tek tek gezdi.

Ekip, söz konusu iş yerlerinde çalışanlardan Kovid-19 testi için sürüntü örneği aldı.

İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın, uygulamaya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, Artvin'de Kovid-19 nedeniyle tedavi gören tüm hastaların taburcu edildiği söyledi.

Bir süredir yeni vakaya rastlanmamasının sevindirici olduğunu dile getiren Akalın, ortaya çıkan bu tablonun yoğun bir çalışma, yoğun mesai ve vatandaşların tedbirlere sıkı şekilde uymaları sonucu gerçekleştiğine dikkati çekti.

Akalın, kontrollü sosyal hayata geçiş sürecine değinerek, bu kapsamda kentteki berber ve kuaförlerin hafta sonu Valilik talimatıyla denetimden geçirildiği ve çalışma ortamlarının yeniden düzenlendiğini, hepsine uyulması gereken önlemlerin anlatıldığını ifade etti.

Bugün berber, kuaför ve güzellik salonlarının açıldığını anımsatan Akalın, söz konusu iş yerinlerde Kovid-19 taramasından geçirmek üzere testler yaptıklarını, uzun süredir yeni vakaya rastlanmayan kentte bu durumun devamlılığı için tedbir amaçlı böyle bir uygulama gerçekleştirdilerini kaydetti.

Akalın, özellikle vatandaşlarla yakın teması bulunan diğer risk gruplarına da bu tarama testlerini sıklıkla yapacaklarına işaret etti.

- "Nasıl olsa Artvin'de vaka yok, diye bir rahatlama var"

Özellikle Artvin'de vakaya rastlanmadığı haberinden sonra rahatlama olduğunu, bunun da kendilerini endişelendirdiğini belirten Akalın, şöyle devam etti:

"Nasıl olsa Artvin'de vaka yok, diye bir algı, bir rahatlama var. İlimize günlük il dışından 200-300 kişi geliyor. Bunların çoğu da büyük şehirlerden geliyor ki buralar, vakaların aktif görüldüğü yerler. Bu rahatlama endişe verici. Ülke olarak bu birinci dalgayı atlatmadan Artvin'in tek başına dalgayı atlatması yeterli değildir."

Akalın, vatandaşları uyararak, "Sosyal mesafeler 1,5 metreden yarım metreye kadar düşmüş durumda. Maskesiz sokakta ve iş yerlerinde gezenlerin sayısının arttığını gözlemliyoruz. Bunlar doğru şeyler değil. Dışarıda muhatap olduğunuz biri, il dışından gelen biriyle temas kurmuş olabilir. Unutmayın, her şey tek vakayla başladı." diye konuştu.



