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Aktüel

Artvin'de av tüfeğiyle kazara kendini vuran kişi öldü

2020-04-25 23:58:22 -
Artvin'de av tüfeğiyle kazara kendini vuran kişi öldü

ARTVİN (AA) - Artvin'in Şavşat ilçesinde av tüfeğiyle kazara kendini vuran kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 35 yaşındaki Yener Işık, Maden köyündeki evinde elindeki av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralandı.

Odadan gelen silah sesini duyan ailesi, Işık'ın vurulduğunu görünce 112 Acil Servis ekiplerine durumu bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği tespit edilen Işık'ın cenazesi Artvin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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