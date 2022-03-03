Artvin’de bugün akşam saatlerinden itibaren şiddetli sağanak bekleniyor. Bu sebeple öğrenciler yüz yüze eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor.

Artvin yarın okullar tatil mi 4 Mart Cuma

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bu akşam saatlerinden itibaren Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur (21-50 kg/m2), Trabzon'un doğusunun yüksekleri ile Rize ve Artvin'in yükseklerinde yoğun kar (20 cm üzeri) yağışı bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

4 Mart Cuma günü Artvin’de okulların tatil edileceğine ilişkin bir açıklama bulunmuyor.