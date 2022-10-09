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Yaşam Artvin yağışlar kaç gün sürecek? Artvin 10 Ekim Pazartesi hava durumu:
Yaşam

Artvin yağışlar kaç gün sürecek? Artvin 10 Ekim Pazartesi hava durumu:

Artvin'de sağanak yağış etkili oldu ve hayat olumsuz etkilendi. Bu sebeple vatandaşlar yağışların ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki, Artvin hava nasıl olacak?

Yeniakit Publisher
2022-10-09 19:16:00 -
Artvin yağışlar kaç gün sürecek? Artvin 10 Ekim Pazartesi hava durumu:

Artvin'in Yusufeli ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede saat 14.30 sıralarında aniden bastıran dolu, bir süre sonra yerini sağanağa bıraktı.

Yaklaşık bir saat süren yağış sonrası rögar ve su kanallarının taşması sonucu caddeler ve sokaklar suyla kaplanırken, ilçedeki bazı derelerde taşkınlar meydana geldi. Mahalle aralarındaki bazı yollar da heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Belediye ekipleri yağış sonrası kapanan mahalle yollarının açılması için çalışma başlatırken, çamur ve balçıkla kaplanan bazı cadde ve sokaklarda da temizlik çalışması yapılıyor.

Artvin yağışlar kaç gün sürecek? Artvin 10 Ekim Pazartesi hava durumu:

Yarın(Pazartesi) öğleden sonra Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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