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Artvin Kızılay’ından kan bağışçılarına madalya

Kızılay Artvin Şubesi tarafından "Dünya Kan Bağışçıları Günü" kapsamında düzenlenen törende, düzenli kan bağışlayan kişiler madalya ve plaketlerini verdi.

16 Temmuz 2019 Salı 16:31
Artvin Kızılay’ından kan bağışçılarına madalya

Kızılay Artvin Şubesi tarafından "Dünya Kan Bağışçıları Günü" kapsamında düzenlenen törende, düzenli kan bağışlayan kişiler madalya ve plaketlerini verdi.


Törende 35 kez kan bağışında bulunan 3 bağışçıya altın madalya takdim edilirken, 25 defa kan bağışında bulunan 13 kişiye Gümüş madalya, 10 kez kan bağışında bulunan 98 kişiye ise bronz madalya verildi.


Artvin Öğretmen evinde düzenlenen madalya törenine Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Belediye Başkan Yardımcısı Zafer İnce, Kızılay Şube Başkanı Fatih Tahtalı, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.


Programda konuşan Kızılay Şube Başkanı Fatih Tahtalı, Türk Kızılay Artvin Şubesi olarak, Yangınlardan ve Afetlerden zarar gören vatandaşlarımıza yerinde ihtiyaç tespiti yapıldıktan sonra ihtiyaçları doğrultusunda gerek giyim malzemesi gerekse evlerinde kullanabilecekleri (halı, set üstü ocak, mutfak araç gereçleri, şohpen, yardım setleri vb.) araç gereçler verilmiştir. Ramazan ayında yıl içerisinde Artvin de yaşayan yerel esnafımızdan 200 adet Gıda Koli bağışı alınmış olup Genel Müdürlüğümüzden gelen Gıda kolilerimiz ile beraber toplam 668 adet aileye Gıda kolisi yardımlarımız ile ulaşılmıştır. 487 aileye ise nakdi yardım yapılmıştır” dedi.


Konuşmaların ardından devam eden madalya töreniyle program son buldu.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 16:31
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