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Ekonomi Artvin Çoruh Üniversitesi personel alımı yapacak
Ekonomi

Artvin Çoruh Üniversitesi personel alımı yapacak

Artvin Çoruh Üniversitesi, “06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın ek 2. maddesinin (b) fıkrası” uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre giderleri özel bütçe gelirinden karşılanmak üzere, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle açık bulunan pozisyonlara sözleşmeli personel alacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 15:10:00 -
Artvin Çoruh Üniversitesi personel alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adaylar başvurularını www.artvin.edu.tr web adresinde bulanan Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak yukarıda istenilen belgeler ile birlikte ilanın gazetede yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimi saat 17:00’a kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta, faks veya başka yolla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece bir unvan için başvuru yapabileceklerdir.

Eksik veya yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgelendiremeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge veren ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURU TAKVİMİ

İlan Tarihi : 28/03/2022

Başvuru Başlangıç Tarihi : 28/03/2022

Son Başvuru Tarihi : 11/04/2022

Sonuç İlan Tarihi : 26/04/2022

Başvuru Şekli ve Yeri : Personel Daire Başkanlığına Şahsen Başvuru Yapılacaktır.

(Posta, faks veya başka yolla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

Adres: Seyitler Yerleşkesi / ARTVİN

Tel: 0466 215 10 00 (1081-1082-1088-1089) - 0466 215 10 74

E-posta: [email protected]

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