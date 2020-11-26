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Spor Artistik Cimnastik Milli Takımı Mersin'de kampa girdi
Spor

Artistik Cimnastik Milli Takımı Mersin'de kampa girdi

Ay-yıldızlılar, 9-20 Aralık'ta Mersin'de düzenlenecek 2020 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor - Antrenör Yılmaz Göktekin: - "Bireysel olarak güçlü sporculara sahibiz. Bu sporcularımızdan 6-7 madalya beklentimiz var"

Yeniakit Publisher
2020-11-26 11:54:28 -
Artistik Cimnastik Milli Takımı Mersin'de kampa girdi

MERSİN (AA) - Artistik Cimnastik Milli Takımı, 9-20 Aralık'ta Mersin'de düzenlenecek 2020 Avrupa Şampiyonası öncesi kentte kampa girdi.

Ay-yıldızlı ekip, şampiyona hazırlıkları kapsamında Mersin Cimnastik Salonu'nda çalışmalarına başladı.

Ümit Şamiloğlu, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, İbrahim Çolak, Yunus Emre Gündoğdu, Mustafa Arca ve Sercan Demir'in de aralarında bulunduğu milli sporcular, antrenörler eşliğinde hazırlanıyor.

Antrenör Yılmaz Göktekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonanın düzenleneceği kentte antrenman yapmanın önemli olduğunu belirterek, "Takım olarak iyiyiz. Kamp sürecine 'Son rötuşlar.' diyebiliriz. Bu süreci verimli bir şekilde geçireceğiz. Pandemi nedeniyle katılım çok olmayacak ama katılacak ülkeler arasında Türkiye'yi zorlayacak Ukrayna var." dedi.

Göktekin, organizasyonda başarılı sonuçlar alacaklarına inandıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Takım olarak iyi bir derece elde etmeyi, şampiyon olmayı hedefliyoruz. Bireysel olarak güçlü sporculara sahibiz. Bu sporcularımızdan 6-7 madalya beklentimiz var. Tokyo Olimpiyatları'na kadar katılacağımız yarışmalarda madalya almak istiyoruz. Olimpiyatlara madalya alıp gittiğimiz için oradaki beklentimiz de yüksek olacak. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Federasyonumuz ile bakanlığımızın teşvik ve motivasyonu çok iyi. Bu motivasyonla da olimpiyatlarda iyi sonuç alacağımızı düşünüyorum."


- Milli sporcular umutlu


Milli sporcu İbrahim Çolak, şampiyonada bireysel ve takım olarak güzel sonuçlar elde edeceklerine inandığını vurgulayarak, "Mersin kampımız güzel geçiyor. Şampiyonaya odaklandık. Omzumda bir rahatsızlığım var ve şu an yarışacağım kesin değil. Performansım iyi olursa yarışmak istiyorum. Mümkün olursa, halka ve paralel alette yarışacağım. 2019'u dünya şampiyonu olarak bitirdim. Bu şampiyonada da en iyisini istiyorum. Takım olarak da madalya alma şansımız çok yüksek." diye konuştu.

Milli sporcu Ümit Şamiloğlu ise takım olarak şampiyonaya hazır olduklarını ve güzel işler ortaya çıkaracaklarını dile getirdi.

Aktif spor hayatının sonuna yaklaştığını aktaran Şamiloğlu, "Takım olarak güçlendik. Hepimiz kendi branşlarımızda madalyaları kovalayacağız ve Türk cimnastiğine kat kat tuğla koyacağız. 40 yaşındayım. Aktif sporculuğum devam ediyor. Bitirmenin zamanı geldi. Beni tatmin eden şey, bu yaşta, sene başında Bakü'deki Dünya Kupası'ndan altın madalya alarak dönmem olmuştu. Pandemi dolayısıyla finaller yapılmamıştı ama elemede birinci kaldığım için şampiyon ilan edilmiştim. Bu işi zirvede bırakıp, Türk sporuna hizmetimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.


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