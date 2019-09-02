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Artistik Cimnastik Dünya Kupası’nda Türkiye birinci oldu

Mersin’de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası, sona erdi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 11:07
Artistik Cimnastik Dünya Kupası’nda Türkiye birinci oldu

Mersin’de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası, sona erdi. Kupada 5 altın, 6 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 12 madalya kazanan Türkiye, organizasyonu ilk sırada tamamladı.


Mersin’de 3 gün boyunca süren ve 11 ülkeden 45 sporcunun mücadele ettiği Artistik Cimnastik Dünya Kupası, Olimpik Cimnastik Salonu’nda gerçekleştirildi. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan şampiyona sonunda, dereceye giren sporculara Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen tarafından madalya ve ödülleri verildi. Şampiyona sonunda başarı elde eden milli takımları tebrik eden Murat Kocakaya, “Mersin’in ev sahipliğinde 3.’sü gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Kupası’na katılan milli sporcularımızı, antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Milli takımlarımızın ülke sıralamasında ilk 12’ye girip, 2020 Olimpiyatları’nda takım halinde katılarak iyi dereceler elde edeceğine inanıyorum" dedi.


Organizasyonda Türkiye’yi erkeklerde Ümit Şamiloğlu, Ferhat Arıcan, Sercan Demir, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Hamza Şamil Yılmaz, Yunus Emre Gündoğdu, Mustafa Arca temsil ederken, kadınlarda ise Göksu Üçtaş Şanlı, Yaren Turan, Tutya Yılmaz, Ezgi Yeşil, Demet Mutlu ve Nazlı Savranbaşı ter döktü. Organizasyonda 5 altın, 6 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 12 madalya kazanan Türkiye, organizasyonu ilk sırada tamamladı.


Dereceye giren sporcular şunlar:



Erkekler atlama masası


1. Murat Agharzayev (Azerbaycan)


2. David Huddleston (Bulgaristan)


3. Neofytos Kyriakou (Güney Kıbrıs)



Erkekler paralel aleti


1. Ferhat Arıcan (Türkiye)


2. Ahmet Önder (Türkiye)


3. Yordan Aleksandrov (Bulgaristan)



Erkekler barfiks


1. Ümit Şamiloğlu (Türkiye)


2. Ahmet Önder (Türkiye)


3. Yordan Aleksandrov (Bulgaristan)



Erkekler yer hareketleri


1. Aurel Benovic (Hırvatistan)


2. Mustafa Arca (Türkiye)


3. Rok Klavora (Slovenya)



Erkekler kulplu beygir


1. Saso Bertoncelj (Slovenya)


2. Ferhat Arıcan (Türkiye)


3. Ahmet Önder (Türkiye)



Erkekler halka


1. İbrahim Çolak (Türkiye)


2. Yunus Emre Gündoğdu (Türkiye)


3. Javidan Babayev (Azerbaycan)



Kadınlar atlama masası


1. Teja Belak (Slovenya)


2. Tjasa Kysselef (Slovenya)


3. Tijana Tkalcec (Hırvatistan)



Kadınlar yer hareketleri


1. Göksu Üçtaş Şanlı (Türkiye)


2. Tutya Yılmaz (Türkiye)


3. Doan Quynh Nam Tran (Vietnam)



Kadınlar asimetrik paralel


1. Nazlı Savranbaşı (Türkiye)


2. Megan Ryan (İrlanda)


3. Jane Heffernan (İrlanda)



Kadınlar denge aleti


1. Audrey Rousseau (Kanada)


2. Teja Belak (Slovenya)


3. Katelyn Nguyen (Vietnam)

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 11:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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