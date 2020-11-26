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Spor Artistik Buz Pateni Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ümitler Şampiyonası, Ankara'da yapılacak
Spor

Artistik Buz Pateni Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ümitler Şampiyonası, Ankara'da yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-11-26 16:10:34 -
Artistik Buz Pateni Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ümitler Şampiyonası, Ankara'da yapılacak

ANKARA (AA) - Artistik Buz Pateni Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ümitler Şampiyonası, 25-27 Aralık'ta Ankara'da yapılacak.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamada, Ankara'da düzenlenmesi planlanan şampiyona için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle önlemlerin alınacağı belirtildi.

Yarışmaya katılacak sporcuların federasyonun internet sitesine girerek 16 Aralık Çarşamba gününün sonuna kadar gerekli evrakları doldurmaları gerektiği kaydedildi.

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