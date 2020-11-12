Artistik Buz Pateni Büyükler Türkiye Şampiyonası, 11-13 Aralık tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek
ANKARA (AA) - Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Artistik Buz Pateni Büyükler Türkiye Şampiyonası'nın Ankara'da düzenleneceğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonu faaliyet programında yer alan şampiyona, 11-13 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Artistik veya senkronize buz pateni branşı lisansına sahip sporcuların katılabileceği yarışma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında organize edilecek.
Yarışma, federasyonun resmi Youtube kanalından canlı izlenebilecek.