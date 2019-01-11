0553 313 94 23

Artık yazılımda NATO’ya bağlı değiliz

Askeri taktik bilginin güvenli şekilde aktarılması amacıyla yerli ve milli taktik veri linki yazılımı geliştirildi. MILSOFT tarafından geliştirilen Link-M sayesinde NATO sistemlerindeki kullanım iznine bağlı yazılım ve donanımları kullanma zorunluluğu son bulacak.

11 Ocak 2019 Cuma 14:58
Artık yazılımda NATO’ya bağlı değiliz

ANKARA

Askeri platformlar ve komuta merkezleri arasındaki taktik bilginin güvenli şekilde taşınması amacıyla yürütülen çalışmalarda önemli bir başarıya imza atıldı. MilSOFT tarafından yerli ve milli taktik veri linki yazılımı geliştirildi.
Sistem entegrasyonu ve yazılım geliştirme alanlarında faaliyet göstermek üzere kurulan MilSOFT, 20 yıldır özellikle savunma sanayisine özgün çözümler sunuyor.

Bugüne kadar 231 milyon dolarlık sözleşmeye imza atan şirket, yurtiçinde ve dışında yazılım tabanlı çözümleriyle çok sayıda askeri platformda kritik görevler üstleniyor.

MilSOFT’un önemli çalışma alanlarından birini “taktik data linkler ve mesajlaşma” oluşturuyor. Bu kapsamda, askeri platformlar ve komuta merkezleri arasında taktik bilginin güvenli iletişimini sağlayan standart taktik veri linkleri şirket tarafından üretiliyor.

Yurtdışından tedarik edilen NATO standardı taktik veri linki sistemlerini (Link-11, Link-16 ve Link-22) yerlileştiren MilSOFT, ayrıca linkin erişim mesafesini uzatan bir işlemciyi de geliştirmeyi başardı. Şirketin 2009’dan itibaren ortaya koyduğu bu taktik veri linkleri gemi, denizaltı gibi platformlara entegre etmeye başlandı.

Söz konusu taktik veri linkleri ve erişim mesafesini artıran yazılım halen NATO tarafından kullanılıyor. Bunların diğer ülkelerde kullanımı ise izne tabi bulunuyor. Donanım ve yazılımlar her ülkeye verilmiyor, gönderilse de belli sistemlerin üzerinde hazır gidiyor. Bunlara müdahale edilemiyor ya da başka sistemlere bağlanamıyor.

MilSOFT, NATO standardı taktik veri linklerini geliştirme sürecinde elde ettiği birikimler ve Ar-Ge çalışmaları sonunda yerli ve milli yeni bir taktik veri linki ortaya koydu. 


Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 14:58
  1. MilSOFT
  2. NATO
  3. NATO standartları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uzmanlar Uyarıyor: Bu programlar aile ve toplum yapısını bozuyor
    1. Uzmanlar Uyarıyor: Bu programlar aile..
    2. Siyonistler Akit'i hedef aldı
    3. Giresunspor'da Aykut Demir affedildi
    4. İsrail askerleri Filistinli 2 çocuğu..
    5. Müslaman siyasetçiden Trump..
    6. TÜFAD Metin Türel Antrenör Gelişim..
    7. "ABD Suriye'de kalmak için bahane..
    8. Batı yine kirli planlar peşinde!..
    9. Diabate, sağlık kontrolünden geçirildi
    10. İBB Şehir Tiyatroları Mobil Uygulaması..
    11. "Pompeo ABD'nin İran düşmanı olduğunu..
    12. İBB'den çocuklara özel tiyatro şenliği
    13. Ahmet Çakar'dan sert sözler: Yanal boş..
    14. Mehmet Aşık kimdir nerelidir?
    15. Fransız bakan: Polis sarı yeleklileri..
    16. Bakan Kurum'dan plastik poşet talimatı!
    17. Hollanda mahkemesinden FETÖ aleyhine..
    18. ABD savaş gemisinde dikkat çeken..
    19. GÜNCELLEME - Irak'ta bombalı saldırı:..
    20. Rahmi Üstün kimdir nerelidir?
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Yargıtay'dan flaş hamle! Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak serbest kalabilir
    Yargıtay'dan flaş hamle! Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak serbest kalabilir

    Günün Karikatürü

    11 Ocak 2019
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Nefes kesen operasyon! Jandarma komutanı böyle yakalandı
    Nefes kesen operasyon! Jandarma komutanı böyle yakalandı