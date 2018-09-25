0553 313 94 23

Artık tamamen sona gelindi! Başkan Erdoğan açılışını yapacak

Almanya'da yapımı tamamlanan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi'nin açılışını, 29 Eylül'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

25 Eylül 2018 Salı 11:24
Artık tamamen sona gelindi! Başkan Erdoğan açılışını yapacak

DİTİB Genel Başkanı Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, açılış öncesi basına  yaptığı açıklamada, heyecanlı günler yaşadıklarını ve son hazırlıkları  yaptıklarını belirtti.

Aşıkoğlu, "Bu Avrupa'nın ve Almanya'nın en önemli, en büyük  camilerinden birisi ve bütün burada yaşayan Müslüman kardeşlerimiz için sembolik  bir anlam ifade ediyor. Camimiz aynı zamanda barış, kardeşlik ve birlikte yaşama  kültürünü de sembolize ediyor." dedi.

"BİN 250 KİŞİ AYNI ANDA İBADET EDEBİLİYOR"

26 metre kubbe yüksekliğine sahip ve bin 250 kişinin aynı anda ibadet  edebildiği cami hakkında bilgi veren Aşıkoğlu, "Camimizin 2008'li yıllardan  itibaren proje çalışmaları başlamış. 2009'dan itibaren temel atma töreni  gerçekleştirilmiş ve 2017 yılının ramazan ayına kadar bu yapım süreci devam  etmiştir. Gayriresmi olarak ibadete başlanmıştır ama 29 Eylül 2018 tarihinde  Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve buradaki Alman  ilgili ve yetkililerin, dostlarımız ile cemaatimizin katılımıyla resmi açılış  töreni gerçekleştirilecektir." ifadelerini kullandı.

Düzenlenen yarışmayı kazanan Alman mimar Paul Böhm'ün projesinin  hayata geçirildiğini hatırlatan Aşıkoğlu, camiyi ziyaret eden herkesin iç  süslemelerin ihtişamına hayran kaldığını söyledi.

 "KUBBESİNDE BİR HİLAL VE ORTASINDA YILDIZ BULUNUYOR"

Aşıkoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Camimizde geometrik Selçuklu motifleri ağırlıklı olarak kullanıldı.  Onun dışında Hz. Adem, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. İsmail, Hz. İsa ve Hz. Musa  olmak üzere büyük peygamberlerin isimleri camimizin sağ ve sol duvarlarına  işlenmiştir. Onun dışında Ayet-el Kürsi ve Bakara suresinin son iki ayeti, yine  camimizin kubbe kısmına nakşedilmiştir. Bu yazılar hattat Hüseyin kutlu  tarafından yazılmıştır. Ayrıca camimizin iç aydınlatmasının kendine has bir  özelliği vardır. Camimizin kubbe kısmında bir hilal ve ortasında yıldız  bulunuyor. Bütün herkesi camimizi ziyarete ve ibadet etmeye bekliyoruz, açılışa  davet ediyoruz."

6 dönümlük arazi üstüne inşa edilen ve DİTİB Genel Merkezini de içinde  barındıran bir külliye şeklindeki caminin toplam 17 bin metrekare kullanım alanı  bulunuyor. Cami, biri büyük 8'i küçük 9 kapıya sahip. Nakkaş Semih İrteş'in iç  tasarımını yaptığı külliyede alışveriş ve ticaret merkezi, kadın ve erkeklere  mahsus lokaller, sergi ve seminer salonu, 600 kişilik konferans salonu, geniş  çaplı bir kütüphane ve çalışma ofisleri yer alıyor. Dış yüzeyi cam ve betondan  meydana gelen şeffaf ve modern bir yapıya sahip olan caminin alt katında otopark  bulunuyor.

 

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 11:24
  1. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB)
  2. Köln Merkez Camisi
  3. yapımı tamamlandı
  4. Açılışı Başkan Erdoğan yapacak
  5. camii
  6. açılış
  7. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İbrahim Tatlıses AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı mı olacak?
    1. İbrahim Tatlıses AK Parti İzmir..
    2. 'Yerli üretim' logosu kararı Resmi..
    3. Artık tamamen sona gelindi! Başkan..
    4. Din istismarcılığına fırsat vermeyeceğiz
    5. Ryan Babel'in golünde topun hızı belli..
    6. CHP'li vekilin ölüm haber yalanlandı
    7. Çin: Amerika bıçağı boğazımıza dayadı!
    8. Balıkesir'de palamut için ağ attı,..
    9. Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 9..
    10. Nihat Hatipoğlu AK Parti Diyarbakır..
    11. Sağlam'dan iddialı Beşiktaş sözleri!
    12. Samsun Vezirköprü’de son dakika deprem..
    13. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan..
    14. Sedanur’u Ertan Bozkurt mu öldürdü?
    15. ABD'nin en çok petrol ihraç ettiği..
    16. Borsa, piyasaya yükselişle başladı
    17. Tüfekleri tutukluk yapınca hepsini..
    18. Samsun’da 3,3 büyüklüğünde deprem..
    19. Aramco 2020 hedeflerini genişletti!
    20. Ümmetin sesi Erdoğan’dan mazlumlara..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?

    Günün Karikatürü

    25 Eylül 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019