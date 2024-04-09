  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ünlü yazar asgari ücrette ara zamma kimin sıcak bakmadığını açıkladı ve ekledi:

Eylem Tok ile oğlu Timur kaçmıştı! Oğuz Murat Aci’nin acılı babası tek isteğini açıkladı

Dursun Özbek'ten, her şeye burnunu sokan Uğur Dündar'a şaşırtan tavsiye

Petrol uzmanı 'Orada kesin gaz ya da petrol var' demişti! Aylar sonra haber geldi

Ticaret Bakanlığı'ndan son dakika! 54 ürün grubunun İsrail'e ihracı yasaklandı

ABD'den ezber bozan çıkış! 'İsrail'in saldırıları soykırım olarak görülecek'

Meral Akşener'in İYİ Parti kongresinde hangi adayı destekleyeceği belli oldu

Elazığ'da beyaz petrol heyecanı! Tüm kent nefesini tuttu

Uzmanından yağış uyarısı! 10-15 gün içerisinde yağış almazsa yandık

Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Mehmet Şimşek sinyal vermişti
Teknoloji Artık "Şarjım bitti" demek geçmişte kaldı! Prizlere veda etmeye hazır olun!
Teknoloji

Artık "Şarjım bitti" demek geçmişte kaldı! Prizlere veda etmeye hazır olun!

Yeniakit Publisher
2024-04-09 13:27:00 -
Artık "Şarjım bitti" demek geçmişte kaldı! Prizlere veda etmeye hazır olun!

Yepyeni bir teknoloji sayesinde prizlere veda edebilir, cihazlarınızı sonsuza dek şarjlı tutabilirsiniz. Bu nasıl mümkün? iPhone 15 modelleri de dahil olmak üzere tüm Apple ürünleri cihazlarınızı kablosuz ve prizsiz bir şekilde şarj etmenizi sağlayacak.

Artık "Şarjım bitti" demek geçmişte kaldı! iPhone 15 serisi, yepyeni teknolojileri ile size yepyeni bir deneyim sunuyor.

Prizlere veda edin! iPhone 15 modelleri, kablosuz şarj özelliği ile cihazlarınızı sonsuza dek şarjlı tutmanıza imkan veriyor.

USB-C ile tanışın: iPhone 15, Lightning kablosu ve bağlantı noktasının yerine USB-C bağlantı noktalarına sahip olarak geliyor. Bu sayede tüm Apple ürünlerinizi tek bir kablo ile şarj edebilirsiniz.

Avrupa Birliği'nden gelen yeni kural: Avrupa Konseyi, 2024 sonbaharına kadar tüm elektronik cihazların USB-C şarj bağlantı noktasına sahip olması gerektiğine karar verdi. Bu sayede Apple, Avrupa'da satış yapabilmek için yeni kurallara uymak zorunda kaldı.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

USB-C'nin sunduğu yeni özellikler

Kablosuz şarj: Apple henüz kablosuz USB-C şarjını tanıtmamış olsa da, gelecekte bu özelliğin de sunulması bekleniyor. Cihazlarınızı birbirleriyle şarj edin: USB-C bağlantı noktasına sahip olan iki iPhone 15'i, birbirleriyle şarj edebilirsiniz. Daha hızlı veri aktarımı: USB-C, Lightning'den daha hızlı veri aktarım hızı sunar. Geniş aksesuar yelpazesi: USB-C, Lightning'e kıyasla daha yaygın bir bağlantı türü olduğu için, daha geniş bir aksesuar yelpazesi de mevcuttur.

F-35'in yeni yazılımı uçağı çökertti! Program süresiz olarak ertelendi! Yunanistan'ın hayali ise başka bahara kaldı!
F-35'in yeni yazılımı uçağı çökertti! Program süresiz olarak ertelendi! Yunanistan'ın hayali ise başka bahara kaldı!

Teknoloji

F-35'in yeni yazılımı uçağı çökertti! Program süresiz olarak ertelendi! Yunanistan'ın hayali ise başka bahara kaldı!

Elon Musk 1 milyon insanı Mars’a gönderiyor! O planı anlattı!
Elon Musk 1 milyon insanı Mars’a gönderiyor! O planı anlattı!

Teknoloji

Elon Musk 1 milyon insanı Mars’a gönderiyor! O planı anlattı!

ABD'li isimden KAAN'a övgü! "Bunu biliyordum asla küçümsenecek bir şey değil!
ABD'li isimden KAAN'a övgü! “Bunu biliyordum asla küçümsenecek bir şey değil!

Teknoloji

ABD'li isimden KAAN'a övgü! “Bunu biliyordum asla küçümsenecek bir şey değil!

Türkiye devrede! Artık kendisi üretecek! 'Kapasiteyi iki katına çıkaracağız' deyip ilan ettiler!
Türkiye devrede! Artık kendisi üretecek! 'Kapasiteyi iki katına çıkaracağız' deyip ilan ettiler!

Teknoloji

Türkiye devrede! Artık kendisi üretecek! 'Kapasiteyi iki katına çıkaracağız' deyip ilan ettiler!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23