Artık "Şarjım bitti" demek geçmişte kaldı! Prizlere veda etmeye hazır olun!

Artık "Şarjım bitti" demek geçmişte kaldı! iPhone 15 serisi, yepyeni teknolojileri ile size yepyeni bir deneyim sunuyor.

Prizlere veda edin! iPhone 15 modelleri, kablosuz şarj özelliği ile cihazlarınızı sonsuza dek şarjlı tutmanıza imkan veriyor.

USB-C ile tanışın: iPhone 15, Lightning kablosu ve bağlantı noktasının yerine USB-C bağlantı noktalarına sahip olarak geliyor. Bu sayede tüm Apple ürünlerinizi tek bir kablo ile şarj edebilirsiniz.

Avrupa Birliği'nden gelen yeni kural: Avrupa Konseyi, 2024 sonbaharına kadar tüm elektronik cihazların USB-C şarj bağlantı noktasına sahip olması gerektiğine karar verdi. Bu sayede Apple, Avrupa'da satış yapabilmek için yeni kurallara uymak zorunda kaldı.



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USB-C'nin sunduğu yeni özellikler

Kablosuz şarj: Apple henüz kablosuz USB-C şarjını tanıtmamış olsa da, gelecekte bu özelliğin de sunulması bekleniyor. Cihazlarınızı birbirleriyle şarj edin: USB-C bağlantı noktasına sahip olan iki iPhone 15'i, birbirleriyle şarj edebilirsiniz. Daha hızlı veri aktarımı: USB-C, Lightning'den daha hızlı veri aktarım hızı sunar. Geniş aksesuar yelpazesi: USB-C, Lightning'e kıyasla daha yaygın bir bağlantı türü olduğu için, daha geniş bir aksesuar yelpazesi de mevcuttur.