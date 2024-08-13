Artık kar yağışına hasret kalacağız! İnsanlığı bekleyen tehlike

İnsanlar ve biyoçeşitlilik için önem sırasında birinci olan su, hayatın devamlılığı için de büyük bir önem taşıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever yaptığı açıklamada, su için yönetim stratejisinin büyük bir önem taşıdığını ve bu yönde adımlar atıldığını ifade eti.

“Sıcak günler sayısında artış olacak”

Değişen iklim şartlarında suyun verimli kullanılması gerektiğini söyleyen Su Yönetimi Genel Müdürü Sever, Türkiye'de yarı kurak bir iklimin hakim olduğuna dikkati çekerek, “Bu değişen iklim şartlarından da en fazla olumsuz olarak etkilenecek bir ülke. Bunun biz etkilerini 2016 yılında modellerle ortaya koyduk. Değişen şartlarda ülkemiz 2030, 2050, 2070 ve 2100'de nasıl etkilenecek? İklim değişikliği etkileriyle beraber sıcak günler sayısında artış olacak. Karla kaplı günler sayısında azalışlar yaşayacağız. Bununla beraber ani ve şiddetli yağışlarla beraber taşkın ile kuraklığı yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

“Adaptasyon kapasitemizi arttırmamız gerekiyor”

Taşkınlar ve kuraklığın bir arada yaşandığı bir dönemden geçtiklerini belirten Sever, “Bu da iklim değişikliği etkilerinin bize olumsuz etkileri. Buna yönelik de biz tedbirleri geliştirmemiz lazım. İklim değişikliği gerçeğinden uzaklaşamayız. Adaptasyon ve uyum kapasitemizi arttırmamız gerekiyor. Bunu da nasıl yapabiliriz? Suyu verimli kullanarak. Hayatımızdan aslında suyu çıkarmıyoruz. Sadece aynı hizmeti ve ürünü elde etmek için daha az su Kullanıyoruz” diye konuştu.

“Arıtılmış atık sularınızı yeniden kullanacaksınız”

Su yönetiminin doğru yapılması gerektiğini dile getiren Sever, “Arıtılmış atık sularınızı yeniden kullanacaksınız. Yağmur hasadı yapabilecek sistemlere geçeceksiniz. Lavabolarınızda kullandığınız suyun basınçlı sistemlerle azaltarak az akmasını sağlayacaksınız. Alacağımız basit yöntemlerle dahi siz suyu verimli kullanarak az su harcamış olacaksınız” ifadesini kullandı.

“Kurakçıl peyzaja geçmek önemli bir konu”

Sektörlerde alınan tedbirler ile su kazanımının maksimum düzeyde alınması gerektiğini aktaran Sever, “Örneğin turizm sektöründe yüzde 50'ye varan oranlarda su kazanımı sağlayabilirsiniz. Örneğin çim olayı. Yeşil alanlarınızda kurakçıl peyzaj uygulamasına geçmeniz lazım. Daha az su tüketiyor, sulama sıklığı daha az ve kuraklığa daha dayanıklı. Kurakçıl peyzaja geçmek önemli bir konu” şeklinde konuştu.

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"Gün batımından sonra sulama yapılması önemli"

Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, yeşil alanların sulanması noktasında arıtılmış atık suların kullanılabileceğini de belirterek, şunları kaydetti:

“Yağmur suyu hasadıyla sulanması çok önemli. Üçüncü bir konu ise bu tarımsal sulamada da geçer, gece sulaması yapılması. İklim değişikliği etkisi nedeniyle aşırı sıcakları yaşıyoruz. Dolayısıyla siz gün içerisinde peyzaj ve yeşil alanlarınızı ya da tarımsal alanda sulamayı gün içerisinde yaparsanız yüzde 40'tan daha fazla buharlaşmayla su kaybımız oluyor. Dolayısıyla gün ağarmadan ya da gün batımından sonra sulama yapılması bizim için çok önemli. Nihayetinde böyle bir uygulamaya geçmek inanın herhangi bir finansal kaynak istemiyor.”

“Ürününüze göre sulama aralığını belirleyerek verimli su kullanımının gerçekleştirmiş oluyorsunuz”

Sever, tarımsal ürünlerin geceleri sulanmasında buharlaşma oranında önemli bir azalma yaşandığının altını çizerek, “Örneğin elma bahçeniz var. Dört sulama sizi kurtarabilir ama armutta üç sulamayla maksimum ürüne ulaşabilirsiniz. Hatta daha fazla sulamanız armutta çürümeye neden olabilir. Dolayısıyla siz yetiştirdiğiniz ürünün özelliklerini, su ihtiyacını da biliyorsanız suyu verimli kullanıyorsunuz demektir. Tarımda su kullanımı birtakım model sulama sistemlerine geçerek azaltabileceğiniz gibi gece sulamasıyla, ürününüze göre sulama aralığını belirleyerek de verimli su kullanımının gerçekleştirmiş oluyorsunuz” ifadelerine yer verdi.