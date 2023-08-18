Artık fren de tutmuyor! Ekrem ile İstanbul bayır aşağı
Yanan, denize düşen, bozulan, alev alan ve dumanı tüten İETT’lerden sonra freni tutmayan otobüs de ortaya çıktı. CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun belediye başkanlığını yaptığı İstanbul’da vatandaşların can güvenliği kalmadı.
İstanbul’da vatandaşların çilesi bitmiyor. Artık can güvenliğinden endişe eden vatandaşlar ne yapacağını bilmiyor. Yanan, alev alan, dumanı tüten İETT otobüslerinden sonra freni tutmayan otobüs gündem oldu.
Başakşehir Çamlıca evleri 5. Etapta bir İETT şoförü vatandaşları frenler tutmuyor sebebi ile otobüsten indirdi. Boşalan otobüsün fotoğrafını çeken bir kişi görüntüyü sosyal medyada yayınladı.
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