  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Artık fondaş medya da mızrağı çuvala sığdıramıyor! T24’ün altı kaval, üstü şeşhane
Medya

Artık fondaş medya da mızrağı çuvala sığdıramıyor! T24’ün altı kaval, üstü şeşhane

CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan reklam alan fondaş medya organı T24, "Artık mızrağı çuvala sığdıramıyorlar" dedirten bir olaya imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-08-25 20:49:00 -
Artık fondaş medya da mızrağı çuvala sığdıramıyor! T24’ün altı kaval, üstü şeşhane

 yeniakit.com.tr 

Her yağışta olduğu gibi İstanbul'da yine sel felaketiyle mağduriyetler yaşandı. Fondaş medya ise CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bu kez savunamadı. 

Fondaş medya T24, "Artık fonlanan medya organları da, mızrağı çuvala sığdıramıyor" dedirten bir görüntü verdi. CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan "İstanbul yatırımla güçleniyor" sloganının yer aldığı bir reklam alan T24, yaptığı haberle adeta İmamoğlu ile dalga geçti. 

T24'ün İmamoğlu'nun "Vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istiyoruz" cümlesini ön plana çıkarması dikkat çekti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23