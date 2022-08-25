Artık fondaş medya da mızrağı çuvala sığdıramıyor! T24’ün altı kaval, üstü şeşhane

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Her yağışta olduğu gibi İstanbul'da yine sel felaketiyle mağduriyetler yaşandı. Fondaş medya ise CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bu kez savunamadı.

Fondaş medya T24, "Artık fonlanan medya organları da, mızrağı çuvala sığdıramıyor" dedirten bir görüntü verdi. CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan "İstanbul yatırımla güçleniyor" sloganının yer aldığı bir reklam alan T24, yaptığı haberle adeta İmamoğlu ile dalga geçti.

T24'ün İmamoğlu'nun "Vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istiyoruz" cümlesini ön plana çıkarması dikkat çekti.