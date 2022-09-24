NASA, Artemis Roketi Ay yolculuğunu üçüncü kez iptal etti. Peki, Artemis I nedir?

Ay yolculuğu neden iptal edildi?

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Ay'a dönüş projesi (Artemis I görevi) kapsamında test uçuşuna hazırlanırken, Florida ve Küba'ya yaklaşan tropik fırtına nedeniyle uçuş denemesi 3. kez iptal edildi.

NASA'dan yapılan açıklamaya göre, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezinden gerçekleştirilecek "Artemis I" görevi için çalışan ekip, 27 Eylül Salı günü yapılması planlanan test uçuşunu bir kez daha iptal etti.

Açıklamada, iptal gerekçesi olarak, uçuşun yapılacağı gün Florida ve Küba'yı bir tropikal fırtınanın vuracağının öngörülmesi gösterildi.

Söz konusu uçuş, daha önce de iki kez yakıt deposundaki sızıntı nedeniyle iptal edilmişti.

Yeni uçuş denemesinin ne zaman yapılacağına ilişkin ise kesin bir tarih paylaşılmadı.

NASA'nın Derin Uzay Keşif Sistemleri'nin ilk entegre uçuş testini gerçekleştirecek "Artemis I" uçuşunun başarılı olması durumunda, NASA astronotları 2024'te Ay'ın etrafında uçabilir hale gelecek ve 2025'te Ay'a iniş yapabilecek.

Artemis I nedir?

Artemis 1 (resmi olarak Artemis I) , ajansın Orion uzay aracı ve Space Launch System ağır kaldırma roketinin ilk entegre uçuşu olan, NASA'nın Artemis Programı içinde 27 Eylül 2022'de[1][2] başlaması planlanan bir mürettebatsız Ay yörüngesi test uçuşudur.

Eskiden Exploration Mission-1 (EM-1) olarak bilinen görev, Artemis Programı'nın tanıtılmasının ardından yeniden adlandırıldı. Fırlatma, Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Kalkış Kompleksi 39B'den (LC-39B) gerçekleştirilecek ve bir Orion uzay aracı, 6 gün boyunca Ay yörüngesinde kalacak; görev uzunluğu toplam 25.5 gün olacak.