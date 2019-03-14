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Arslan: "Esnafa desteğimiz sürecek"

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, esnaf ve sanatkarların sadece ekonomik anlamda değil, sosyal denge açısından da büyük önem taşıdığını belirterek, "Halk Bankası olarak esnaf ve sanatkarlarımızın mağdur olmaması, ayakta kalması için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

14 Mart 2019 Perşembe 15:53
Arslan: "Esnafa desteğimiz sürecek"

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, esnaf ve sanatkarların sadece ekonomik anlamda değil, sosyal denge açısından da büyük önem taşıdığını belirterek, "Halk Bankası olarak esnaf ve sanatkarlarımızın mağdur olmaması, ayakta kalması için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.


Genel Müdür Osman Arslan beraberinde, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çölek, Halkbank Bölge Koordinatörü Vahdet Büyüker, Halkbank Genel Müdür Danışmanları Tekin Eldem, Fatih Çetinkaya ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Birinci Bölge Birlik Başkanı Muhammet Yalçın ile Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni (Adana ESOB) ziyaret etti.


Adana ESOB ve Adana Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Nihat Sözütek ziyarette, esnaf ve sanatkarların temel sorunlarını rapor halinde hazırlayarak, Halkbank Genel Müdürü Arslan’a sundu. Sözütek, en fazla sorunla karşılaşılan konular arasında, uygun koşullu finansman imkanlarının yetersizliği, bazı mevzuat düzenlemeleri, pazarlama bilgisi eksikliği, mesleki eğitim eksikliği, teknolojik bilgi eksikliği, planlama, vergi ve sosyal güvenlik uygulamaları, iş yeri temini, ihracat yapamama, danışmanlık hizmetlerinin yetersizliği ile bürokratik işlemlerin yer aldığına işaret etti.


Halkbank’ın varlığıyla her zaman esnaf ve sanatkarın yanında olduğunu, verilen desteğin artarak devam edeceğine inandığını dile getiren Birlik Başkanı Sözütek, "Ülke ekonomisinin canlandırılması için hazırlanan destek paketlerine esnaf, sanatkarlar da mutlaka dahil edilmelidir. Esnaf ve sanatkara verilecek destek doğrudan halka ve ekonomiye yansıyacaktır" dedi.



"Desteğimiz devam edecek"


Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da, göreve geldiği günden bu yana esnaf ve sanatkarlarla sürekli işbirliği halinde olduklarını belirterek, uzun süre finansman açamadıklarını, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın devreye girmesiyle sorunun aşıldığını söyledi. Esnaf ve sanatkarların sadece ekonomi için değil, sosyal denge açısından da Türkiye için son derece büyük önem taşıdığının altını çizen Genel Müdür Arslan, "Halk Bankası olarak bu bilinçle hareket ediyoruz. Parayı yüzde 20 ile piyasadan mevduat olarak topluyor, yüzde 12’den esnaf ve sanatkarlarımıza kredi veriyoruz. Zarar etmemize rağmen, esnaf ve sanatkarlarımız mağdur olmasın, ayakta kalsın diye büyük firmalardan keserek, sizlere finansman sağlıyoruz. Bu konuda Cumhurbaşkanımız ile Hazine ve Maliye Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Bu zor dönemde bize cesaret vererek, bankayı devreye soktular. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Halk Bankası olarak her zaman esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



"Elimizden geleni yapıyoruz"


Kendisinin de esnaf çocuğu olduğunu, bu nedenle esnaf ve sanatkarların sorunlarını çok iyi bildiğini ifade eden Arslan şunları söyledi:


"Sorunlar oturulur konuşulur. Bir kısmı çözülür, çözemediklerimizle ilgili gayretlerimiz devam eder. Yeter ki milli birliğimiz, beraberliğimiz bozulmasın. Barış içerisinde, huzur içerisinde yaşıyoruz. Halk Bankası olarak sahadayız, elimizden geleni yapıyoruz. Bu banka, adı üzerinde halkın bankası. Amerika bizi tehdit ediyor, öteki tehdit ediyor, tüm şantajlara rağmen sizlerin desteği ile bankamız faaliyetlerini sürdürüyor. Sorunlar bitmeyecektir. Birini çözsek, başka sorunlar çıkacaktır. Hayatın gerçeği bu. Yeter ki birbirimizi sevelim, birbirimizi anlayalım."


Açıklamalarının ardından esnaf ve sanatkarları da dinleyen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, sorunların çözümü için gerekli çalışmaları yapacaklarının sözünü verdi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 15:53
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