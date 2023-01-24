Arsızlıkta zirve! İşçileri perişan eden CHP'li başkan bakın ne yaptı

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının maaş, promosyon ve zam ile ilgili bekleyişleri sürüyor. Hak-İş İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Mehmet Yüce, belediyedeki yetkili sendikanın başkanı Nail Kaya'nın, işveren konumundaki Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eski şoförü olduğunu belirterek, bu durumun çalışanları mağdur ettiğini söyledi.

Her gün belediyeden çok sayıda çalışanın kendisini arayarak dert yandığını anlatan Yüce, "Belediye çalışanlarının aylardır beklediği promosyon bedeli, yapılan görüşmeler sonucunda 8 bin TL olarak belirlendi. Çalışanlar az bulunca, görüşmeler ocak ayına ertelendi. Akdeniz Belediyesi 780 işçiye 16 bin 100 lira promosyon verirken, 7 bin kişiyle 10 katı çalışanı bulunan Büyükşehir Belediyesi 8 bin TL gibi bir promosyon vermeyi düşünüyor. Türkiye genelinde bu sayıda çalışanı bulunan belediyeler, 30 ile 60 bin TL arasında promosyon veriyor. Birçok ilçe belediyesi şu an ismi büyük ücreti düşük olan büyükşehir personelinden fazla alıyor. Şirket personeli olarak çalışanlar 3 yıldır zam almamıştı. 4 ay önce zam yapıp 7 bin 500 lira bandına yeni çıkardılar. Ama 8 bin 500 lira olan asgari üretin bile altında kaldı. Daha önce çalışanların ücretleri asgari ücretten yüzde 50-100 fazlaydı. Vahap Seçer, bunu da zamanla yok etti. Lisans ve ön lisans mezunlarının eğitim durumlarından aldıkları farkları iptal etti. Sürekli işçiler, özellikle üniversite mezunları asgari ücretin iki katından fazla maaş alıyordu. Şu anda 7 bin 250 TL maaş alıyor. Kadrolu işçilerin yevmiyesi ise 314 TL ile yoksulluk sınırının altında. Büyükşehir'de yetkili olan Belediye-İş Sendikası 1 No'lu Şube Başkanı Nail Kaya, aynı zamanda Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eski şoförü. Sayın Başkan, şoförünü sendika başkanı yapmış. Nail Kaya, başkanının sözünden nasıl çıksın. Eski patronu ne isterse onu yapıyor. Çalışanların hakkını savunmuyor. İşçiler de mobbing korkusuyla, sendika başkanına sorunlarını anlatamıyor. İşçinin vebali var. Nail Kaya, elini taşın altına koyup Başkan Seçer'in değil, işçilerin hakkını savunmalıdır" dedi.

Vahap Seçer, 2019'da başkan seçilince Nail Kaya'yı makam şoförü yaptı. Bu görevi 3 yıla yakın sürdüren Kaya geçen yıl istifa etti. Ardından da 6 Şubat 2022'deki seçimlerde Belediye-İş Sendikası 1 No'lu Şube Başkanı seçildi.

Kaynak: Sabah