  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem ‘Ar’sız Müjde'nin maskesini indiren soru: Sana da bir şarkıyla küfretseler...
Gündem

‘Ar’sız Müjde'nin maskesini indiren soru: Sana da bir şarkıyla küfretseler...

Kamuoyunda edepsizliği ve arsızlığıyla bilinen Müjde Ar isimli Yeşilçam oyuncusu, yine kafayı çıkardı. Milyonlarca imam hatipliye hakareti normalmiş gibi gösteren Müjde Ar, şarkıcı bozuntusu Gülşen'e arka çıkarak, aşağılık ifadeyi 'sanat'a bağladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-27 19:08:00 -
‘Ar’sız Müjde'nin maskesini indiren soru: Sana da bir şarkıyla küfretseler...

 yeniakit.com.tr 

Yeşilçam filmlerindeki ahlaksız rolleriyle toplumu yozlaştıran Müjde Ar, kendisinin görevini günümüzde devralan şarkıcı bozuntusu Gülşen'i Halk TV'de savundu.

Şarkıyla sana küfür etseler alkışlar mısın, dava mı açarsın, Müjde?

Soyunmayı 'sanat' sanan, yaptıkları her iğrençliğe 'sanat' kılıfı takan ve gelen her tepkiye karşı 'sanat' kavramı ardına sığınan Müjde Ar, ahlaksız şarkıcı Gülşen'in milyonlarca imam hatipliye hakaret etmesine gelen tepkileri görmezden geldi.

 

Şarkı dışı hakaretlerini 'sanat'a bağlayan Müjde Ar, Sezen Aksu'nun Hz. Adem ile Hz. Havva'ya yönelik hakaretlerini de yine savunarak, “Sanat muhafazakâr olamaz. Sanat özgürdür, başkaldırıdır.” mavalını okudu.

 

Azgın azınlık ne zaman toplum oldu?

Halk TV'de ahlaksız şarkıcı Gülşen'in milyonlarca imam hatipliye hakaret etmesine gelen tepkileri görmezden gelen Müjde Ar, "Sezen Aksu olayı gibi Gülşen'i apar topar içeri tıkmak tüm topluma gözdağıdır" diyerek mensup olduğu azgın azınlığı toplumun kendisi gibi göstermeye çalıştı.

Nasıl bir yürekse sadece azgın azınlığa sıkışıyor!

 

Gülşen'le ilgili verilen karara "Yüreğim sıkıştı" diyen Müjde Ar, ikiyüzlü bir tavır sergiledi. Yüreği sadece azgın azınlığa gelen tepkilerde sıkışan Müjde Ar, "Her şey çok can sıkıcı. Yazıklar olsun. Ülkeyi ne hale getirdiler. Ülkenin üzerine ölü toprağı döktüler. Öyle bir hale geldik ki yapılan hiçbir şeye şaşırmıyoruz artık" dedi.

Hem reklamını yaptı, hem mağdur ayağına yattı

Milletin değerlerine her gün saldırmalarına rağmen yanlarına kar kalan olaylardan cesaret alan 'Ar'sız Müjde, mağduriyet edebiyatı yaparak, "Sabahtan akşama kadar dayak yiyoruz, hakaret görüyoruz. Sürtük... Bu arada benim Sürtük diye bir filmim var. İzleyebilirler." ifadelerinde bulundu. 

Müjde Ar, filminin reklamını yapmasıyla da asıl meselesinin kendi reklamı olduğunu açık etti. 

Ülkeyi sen mi yöneteceksin, milletin seçtikleri mi?

Vatandaşların tepki gösterdiği ahlaksız festivallere de sahip çıkan Müjde Ar "Diyorlar ki neyin nasıl yapılacağına biz karar veririz. Vay vay vay" diye konuştu.

Gülşen'den hadsizlik! İmam Hatiplilere çirkin sözler
Gülşen'den hadsizlik! İmam Hatiplilere çirkin sözler

Gündem

Gülşen'den hadsizlik! İmam Hatiplilere çirkin sözler

Edepsiz Gülşen’e tepkiler çığ gibi!
Edepsiz Gülşen’e tepkiler çığ gibi!

Gündem

Edepsiz Gülşen’e tepkiler çığ gibi!

İmam hatiplilere flaş 'Gülşen' çağrısı: Kimse üşenmesin, herkes dava açsın! İşte dava dilekçesi
İmam hatiplilere flaş 'Gülşen' çağrısı: Kimse üşenmesin, herkes dava açsın! İşte dava dilekçesi

Gündem

İmam hatiplilere flaş 'Gülşen' çağrısı: Kimse üşenmesin, herkes dava açsın! İşte dava dilekçesi

Gülşen'e bir tokat da ondan! Doğu Perinçek şaşırttı
Gülşen'e bir tokat da ondan! Doğu Perinçek şaşırttı

Gündem

Gülşen'e bir tokat da ondan! Doğu Perinçek şaşırttı

Gülşen'den skandal 'özür' açıklaması! 'Espri amaçlı sözlerim kötü niyetli kişilerce öne çıkarıldı'
Gülşen'den skandal 'özür' açıklaması! 'Espri amaçlı sözlerim kötü niyetli kişilerce öne çıkarıldı'

Gündem

Gülşen'den skandal 'özür' açıklaması! 'Espri amaçlı sözlerim kötü niyetli kişilerce öne çıkarıldı'

Sahnede soyunan Gülşen, adliyede bakın nasıl giyindi!
Sahnede soyunan Gülşen, adliyede bakın nasıl giyindi!

Gündem

Sahnede soyunan Gülşen, adliyede bakın nasıl giyindi!

Teşhirci Gülşen tutuklandı
Teşhirci Gülşen tutuklandı

Gündem

Teşhirci Gülşen tutuklandı

Gülşen’e sahip çıkan hukukçulara hukuk dersi!
Gülşen’e sahip çıkan hukukçulara hukuk dersi!

Medya

Gülşen’e sahip çıkan hukukçulara hukuk dersi!

Bunları Atatürk'e hakaret suçları için de söyleyebilir misin? İmamoğlu'ndan Gülşen çıkışı!
Bunları Atatürk'e hakaret suçları için de söyleyebilir misin? İmamoğlu'ndan Gülşen çıkışı!

Siyaset

Bunları Atatürk'e hakaret suçları için de söyleyebilir misin? İmamoğlu'ndan Gülşen çıkışı!

Şarkıcı Gülşen, cebini dolduran AK Partili belediyenin burnundan getirmiş! Hem yüz binlerce lirayı götürmüş, hem de had bildirmiş!
Şarkıcı Gülşen, cebini dolduran AK Partili belediyenin burnundan getirmiş! Hem yüz binlerce lirayı götürmüş, hem de had bildirmiş!

Gündem

Şarkıcı Gülşen, cebini dolduran AK Partili belediyenin burnundan getirmiş! Hem yüz binlerce lirayı götürmüş, hem de had bildirmiş!

Bakan Bozdağ'dan
Bakan Bozdağ'dan "sapık"ı savunanların ikiyüzlülüğüne sert tepki! Gülşen'in hakaretine neden bir şey demiyorsunuz?

Siyaset

Bakan Bozdağ'dan "sapık"ı savunanların ikiyüzlülüğüne sert tepki! Gülşen'in hakaretine neden bir şey demiyorsunuz?

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"Sapık"a savunma yapan Kılıçdaroğlu'nun hapse attırdığı Fatih Tezcan'a alçak saldırı! Kişisel hesabından flaş açıklama

İmam hatiplere hakaret ederek 'sapık' diyen şarkıcı bozuntusu Gülşen'e sahip çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hapse attırdığı ..
Ağzındaki baklayı sonunda çıkardı... Putin'in adamından bomba itiraflar
Dünya

Ağzındaki baklayı sonunda çıkardı... Putin'in adamından bomba itiraflar

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, "Kiev NATO’ya katılmaktan vazgeçse bile Rusya, Ukrayna’da devam eden askeri operas..
İçişleri Bakanlığı’ndan Irkçı Ümit Özdağ’a sert tepki! İspat etmezsen tarihin en alçak adamısın
Gündem

İçişleri Bakanlığı’ndan Irkçı Ümit Özdağ’a sert tepki! İspat etmezsen tarihin en alçak adamısın

Irkçı, mülteci Zafer Partisi lideri Özdağ, cuma hutbesinde imama "Atatürk'e rahmet okumayacak mıyız?" tepkisini vermesinden sonra Diyanet İş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23