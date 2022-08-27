‘Ar’sız Müjde'nin maskesini indiren soru: Sana da bir şarkıyla küfretseler...

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Yeşilçam filmlerindeki ahlaksız rolleriyle toplumu yozlaştıran Müjde Ar, kendisinin görevini günümüzde devralan şarkıcı bozuntusu Gülşen'i Halk TV'de savundu.

Şarkıyla sana küfür etseler alkışlar mısın, dava mı açarsın, Müjde?

Soyunmayı 'sanat' sanan, yaptıkları her iğrençliğe 'sanat' kılıfı takan ve gelen her tepkiye karşı 'sanat' kavramı ardına sığınan Müjde Ar, ahlaksız şarkıcı Gülşen'in milyonlarca imam hatipliye hakaret etmesine gelen tepkileri görmezden geldi.

Şarkı dışı hakaretlerini 'sanat'a bağlayan Müjde Ar, Sezen Aksu'nun Hz. Adem ile Hz. Havva'ya yönelik hakaretlerini de yine savunarak, “Sanat muhafazakâr olamaz. Sanat özgürdür, başkaldırıdır.” mavalını okudu.

Azgın azınlık ne zaman toplum oldu?

Halk TV'de ahlaksız şarkıcı Gülşen'in milyonlarca imam hatipliye hakaret etmesine gelen tepkileri görmezden gelen Müjde Ar, "Sezen Aksu olayı gibi Gülşen'i apar topar içeri tıkmak tüm topluma gözdağıdır" diyerek mensup olduğu azgın azınlığı toplumun kendisi gibi göstermeye çalıştı.

Nasıl bir yürekse sadece azgın azınlığa sıkışıyor!

Gülşen'le ilgili verilen karara "Yüreğim sıkıştı" diyen Müjde Ar, ikiyüzlü bir tavır sergiledi. Yüreği sadece azgın azınlığa gelen tepkilerde sıkışan Müjde Ar, "Her şey çok can sıkıcı. Yazıklar olsun. Ülkeyi ne hale getirdiler. Ülkenin üzerine ölü toprağı döktüler. Öyle bir hale geldik ki yapılan hiçbir şeye şaşırmıyoruz artık" dedi.

Hem reklamını yaptı, hem mağdur ayağına yattı

Milletin değerlerine her gün saldırmalarına rağmen yanlarına kar kalan olaylardan cesaret alan 'Ar'sız Müjde, mağduriyet edebiyatı yaparak, "Sabahtan akşama kadar dayak yiyoruz, hakaret görüyoruz. Sürtük... Bu arada benim Sürtük diye bir filmim var. İzleyebilirler." ifadelerinde bulundu.

Müjde Ar, filminin reklamını yapmasıyla da asıl meselesinin kendi reklamı olduğunu açık etti.

Ülkeyi sen mi yöneteceksin, milletin seçtikleri mi?

Vatandaşların tepki gösterdiği ahlaksız festivallere de sahip çıkan Müjde Ar "Diyorlar ki neyin nasıl yapılacağına biz karar veririz. Vay vay vay" diye konuştu.