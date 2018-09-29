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Arsız hırsızdan güvenlik kameralarına el hareketi

Adıyaman’da iki iş yerinin camını kırarak içeri giren hırsız eşya ve para çalan çalarken iş yerinde kola içtikten sonra kameralara küfürlü el hareketi yaptı. Polis şahsı suçüstü yakaladı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 14:47
Arsız hırsızdan güvenlik kameralarına el hareketi

Olay, gece geç saatlerde Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi Sağlık Ocağı caddesindeki iş yerlerinde meydana geldi. İlk olarak gümüş ve takı satan iş yerinin vitrin camını kırarak içeriden takı ve tespih çalan şahıs daha sonra aynı cadde üzerindeki dönerciye girmek istedi.

Üzerindeki t-şortu çıkartarak atletini parçalayan ve yüzünü gizlemek için maske yapan 17 yaşındaki Kenan E. isimli şahıs kaldırım taşıyla iş yerinin camını kırdı.

İçeri girince iş yerinin çekmecelerini kontrol eden şahıs bahşiş kutusunu kırarak parçaladı. İçindeki paraları alan pişkin hırsız daha sonra iş yerinin dolabını açarak kola içti. Kolayı içtikten sonra iş yerinin içindeki motosikleti çalmak isteyen şahıs bahşiş kutusunun anahtarı ile motosikleti çalıştırmaya çalıştı. Bunu başaramayacağını anlayan şahıs sinirinden iş yerinden çıkarken kameralara küfürlü el işareti yaptı.

Camların kırılması ile sese uyanan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şahsı kaçarken kıskıvrak yakaladı.

Şahıs çaldığı 250 TL para ve 50 adet takı ve gümüş ile birlikte yakalandı.

Dönercinin İşletme Müdürü Yusuf Aslan ise, görüntüleri izlerken hayretler içinde kaldıklarını ifade ederek, “Camı patlatarak kasadaki tüm paraları almış. Motoru açmaya çalışmış. Motoru açamayınca bize karşı el işareti çekmiş” diye konuştu.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 14:47
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