Arşivlere sığmayan evraklar

Değerli izleyiciler, Rusya'da bir arşiv memuru müdürüne geliyor: 'Efendim, arşivde evrak koyacak yer yok. O kadar çok evrak çoğaldı ki, ne yapmamızı istersiniz? Ne yapalım?'

Müdür: 'Bütün evrakların fotokopisini çekin, aslını da yakın gitsin' diyor.

Değerli izleyiciler, herhangi bir olayda belge ibrazı birçok problemi çözer. Günümüzde iş yerlerine hizmet verirken dosyalara, kırtasiyeye, evraklara boğuluyoruz. Her kağıt bir ağaç demektir.

Normal bir devlet evrakının saklama süresi, eskilerin tabiriyle müruruzamana uğraması 5 yıldır. İş kazalarında en az 10 yıl, meslek hastalıklarında en az 15 yıl, bakteriyolojik ve biyolojik bir olayda 20 yıl, kanserojen, mutajen durumlarda ise 40 yıl evrakın saklanması gerekir.

Kağıt olarak bunları saklamak çok zordur. Ancak dijital ortamda bunlar saklanabilir. İş Sağlığı Genel Müdürlüğü çok önemli bir hususa açıklık getirmiştir. Bir iş güvenliği uzmanı CİMER'e, temel İSG eğitimlerinin sertifikalandırma sürecinde e-imza kullanılıp kullanılmayacağını sormuştur. Bakanlık bu hususun uygun olduğu şeklinde cevap vermiştir. İş güvenliği uzmanı Zeynep Hanım'a teşekkür ediyorum, güzel bir konuyu gündeme getirmiş.

Dolayısıyla eğitim sertifikalarının çıkarılıp dosyaya konulmasına gerek yoktur. İhtiyaç halinde elektronik ortamdan çıkarılabilir. Belge düzenleme süreci de hızlanmış olur.

Maalesef teknolojiyi yeterince kullanamıyoruz. Her türlü bilgi, eğitim sertifikaları, sağlık raporları vesaire dijital ortamda e-imza ile imzalanarak saklanabilir. Onaylı tespit öneri defterinde de dijital sisteme geçilmelidir. İSG-KATİP buna uygundur.

Binlerce kişinin çalıştığı iş yerlerinde arşiv, kırtasiye, kağıt israfı ve zaman kaybını önlemek için bu çok önemli bir uygulamadır.

Sloganımız: Ağaçları kurtaralım.

Değerli işverenler, değerli iş güvenliği uzmanı arkadaşlarım, değerli iş yeri hekimleri; lütfen dijital ortamı kullanalım, ağaçları kurtaralım.

Kalın sağlıcakla değerli izleyiciler.