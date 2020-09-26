Arşiv, Aslı Aydıntaşbaş'ı morarttı

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Sözde gazeteci, özde Türkiye düşmanı Aslı Aydıntaşbaş, AK Parti iktidarına kendince zarar verebilmek için her yolu deniyor. CHP yandaşı olduğu halde ailesiyle birlikte HDP’ye oy verdiklerini söyleyen, Türkiye’nin milli meselelerinde bile yabancı basına demeç vererek hükümet aleyhine akılalmaz açıklamalar yapan Aslı Aydıntaşbaş, yine batının sözcülüğüne soyundu.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Aslı Aydıntaşbaş, Türkiye’nin 2000’li yıllarda parlayan bir yıldız olduğunu, şu an ise kötü bir marka olarak anıldığını savundu. Aydıntaşbaş, demokrasiden uzaklaşıldığı için Türkiye’nin kötü anıldığını ifade etti. Aydıntaşbaş’ın paylaşımı şu şekilde:

Akıllara eski Türkiye geldi

Aslı Aydıntaşbaş’ın paylaşımının ardından, Türkiye’nin 1990’ların sonu ve 2000’lerin başında içinde bulunduğu rezil durum tekrar akıllara geldi.

Rezil gazetecinin bu sözleri; ekonomik krizde yazar kasa fırlatan esnaftan, 3 ülkeye mektup yazarak para isteyen başbakana; şiir okuduğu için tutuklanan belediye başkanı Erdoğan’dan başörtüsü nedeniyle eğitim hakkı elinden alınan öğrencilere kadar pek çok skandalı hatırlattı.

İşte eski Türkiye’nin içler acısı halini yansıtan rezilliklerden birkaçı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te okuduğu, "Zindandan Mehmet'e mektup" şiiri nedeniyle hapis cezası aldı.

Esnaf, ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşadı. Hükümete isyan eden esnaf, dönemin Başbakanı Ecevit önünde yazar kasa fırlatarak tepki gösterdi.

28 Şubat zulmünün yaşandığı günlerde, başörtüsüyle okuması yasaklanan öğrencilere polisin skandal müdahalesi...

28 Şubat zulmünün yaşandığı günlerde, başörtüsüyle okuması yasaklanan öğrencilere polisin yaptığı müdahalen bir başka görüntü.

ABD Başkanı Bill Clinton, Türkiye Başbakanı Bülent Ecevit önünde laubali bir şekilde oturuyor. Türkiye'nin itibarı yerle bir...

Ecevit, yurt dışından medet umdu... 2001 senesinde dönemin Başbakanı olan Ecevit, 3 ülkeye mektup yazarak para istedi.

Eski Türkiye’nin en önemli manşetlerinden biri. Aydın Doğan döneminde Hürriyet, darbecileri kışkırtarak hükümeti yıkmaya çalışmış ve “Gerekirse silah bile kullanırız” manşeti atmıştı.