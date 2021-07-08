Arsene Wenger'den İngiltere'nin penaltısına itiraz
İngiliz futboluna damga vuran isimlerden Arsene Wenger, İngiltere'nin Danimarka karşısında kazandığı penaltının yanlış olduğunu belirtti.
FIFA Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger, İngiltere - Danimarka maçını beIN SPORTS için yorumladı. Arsenal'i 22 yıl çalıştırarak İngiliz ekibinin tarihine geçen Wenger, İngiltere'nin 104. dakikada kazandığı penaltıyı değerlendirirken “Penaltı kararı yanlış. VAR'ın neden hakemden pozisyonu izlemesini istemediğini anlamıyorum. Hakemin böyle bir anda kesinlikle kararından emin olması gerekiyor. VAR, hakeme haksızlık etti” ifadelerini kullandı.
İngiltere, 104. dakikada Sterling'in yerde kalmasının ardından kazandığı penaltıyla Danimarka'yı 2-1 yenerek EURO 2020'de finale yükselmişti.