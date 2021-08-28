Arsenal'in eski futbolcusunun beklenmedik ölümü

Arsenal'de fırtına gibi esen 35 yaşındaki futbolcu Sam Oji, 35 yaşında öldü. Sam Oji'nin ölümü spor dünyasının yasa boğdu.



Hastalık nedeni ile yaşamını yitiren Sam Oji'yi ölüme götüren rahatsızlığı ise açıklanmadı. Eski Arsenal genç oyuncusu Sam Oji, Birmingham ve Leyton Orient'te forma giymişti.

Arsenal'in eski genç futbolcusu Sam Oji, geçirdiği hastalık sonucu 35 yaşında hayatını kaybetti. Aynı zamanda şarkıcı Lemar'ın kuzeni olan Oji, 2000 yılında daha çok genç yaşta Gunners'a yaşta katılmıştı.

Şarkıcı Lemar'ın kuzeni olan Oji, kariyerine 2000 yılında Gunners ile başladı, sonrasında Birmingham'a transfer oldu. Sam Oji, futbol hayatına antrenör olarak devam ediyordu. Çok hasta olduğu belirtilen efsane oyuncu 35 yaşında yaşama veda etti.