  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Meral Akşener'den yerel seçim kararı! Kemal Kılıçdaroğlu ve 6'lı masaya çok ağır ifadeler

TOGG'un yeni özelliğini, yeni hedefini duyurdu: Araca binmeden yapılabilecek! Yeni açıklama...

Ronaldo'dan Türkiye'ye büyük ayıp! Geri adım atmadı, tepki çeken sözler

Ali Sabancı ve eşini hastanede ziyaret eden Güler Sabancı'dan ilk açıklama

Danimarka nihayet adım atıyor!

Yetkililer bu adamı bulsun! Türkiye'nin her yerde yeraltı suları bulmaya başladı, müthiş olay müthiş

Günlük yevmiye 1500 TL oldu! Usta bulmakta sıkıntı yaşanıyor

İstanbul'da orman yangını! Yerleşim yerlerine yakın bölgede

Bir bölgede daha savaş çanları! Abluka altına aldılar: 9 gemi 32 askeri uçak bölgede

Ayçiçek yağı için Türkiye'ye görülmemiş haber! Tarlalarına ektiler ama bu sonuç hiç ama hiç beklenmiyordu
Spor Arsenal'e sahasında büyük darbe
Spor

Arsenal'e sahasında büyük darbe

Yeniakit Publisher
2023-08-26 21:37:00 -
Arsenal'e sahasında büyük darbe

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Arsenal, sahasında Fulham'la karşılaştı. Emirates Stadyumu'ndaki nefes kesen mücadele 2-2'lik skorla sona erdi.

Premier Lig'in 3. haftasında Arsenal, sahasında Fulham'la 2-2 berabere kaldı. Fulham, ilk dakikada Andreas Pereira'nın golüyle öne geçti. Arsenal, 70. dakikada Bukayo Saka'nın penaltı golüyle beraberliği sağladı ve 72. dakikada Eddie Nketiah'ın golüyle öne geçti. Ancak Fulham, 87. dakikada Joao Palhinha'nın golüyle skoru 2-2'ye getirdi. Bu sonuçla Arsenal, bu sezon ilk kez puan kaybetti.

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Arsenal, sahasında Fulham'ı konuk etti. Emirates Stadyumu'ndaki nefes kesen mücadele 2-2 sonuçlandı.

Maç golle başladı

Fulham, henüz ilk dakikada Andreas Pereira ile öne geçti. İlk yarıda başka gol olmadı ve Fulham soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Arsenal geri döndü

Arsenal, 70. dakikada Bukayo Saka'nın penaltıdan attığı golle skoru dengeledi. Mikel Arteta'nın ekibi 72. dakikada ise Eddie Nketiah ile öne geçti.

Fulham vacgeçmedi

Fulham bu gole 87. dakikada Joao Palhinha ile karşılık verdi ve mücadele 2-2 sona erdi. Fulham'da Calvin Bassey, 83. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu sonucun ardından Arsenal, bu sezon ilk kez puan kaybetti ve puanını 87 yaptı. Fulham ise 4 puana yükseldi. Arsenal, gelecek hafta sahasında Manchester United'ı ağırlayacak. Fulham, Manchester City deplasmanına gidecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23