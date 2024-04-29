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Spor Arsenal'den şaşırtan Ferdi kararı! Kimse bunu beklemiyordu
Spor

Arsenal'den şaşırtan Ferdi kararı! Kimse bunu beklemiyordu

Yeniakit Publisher
2024-04-29 12:04:53 - 2024-04-29 12:04:52
Arsenal'den şaşırtan Ferdi kararı! Kimse bunu beklemiyordu

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla çok sayıda Avrupa kulübünün radarına giren Ferdi Kadıoğlu için Arsenal adı sık sık geçerken İngiliz devinden beklenmedik bir hamle geldi.

Önümüzdeki sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de dev kulüplerin radarına giren Ferdi Kadıoğlu hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

İngiliz basını, Ferdi Kadıoğlu'nun son maçlardaki performansının Arsenal tarafından beğenilmediğini duyurdu. Haberde; topçuların, 24 yaşındaki oyuncunun transferini şimdilik askıya aldığı vurgulandı.

NAPOLI VE WEST HAM DA TAKİP EDİYOR

Ferdi Kadıoğlu'nu Arsenal'in yanı sıra Napoli ve West Ham gibi kulüpler de takip ediyordu.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 47 resmi maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 3 gol 5 asistlik performans sergiledi. 24 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. 

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