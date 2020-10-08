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Spor Arsenal'a Mesut Özil şoku!
Spor

Arsenal'a Mesut Özil şoku!

Arsenal'de son olarak Avrupa Ligi kadrosuna dahil edilmeyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in sözleşmesinin feshedileceği bilgisi gündeme bomba gibi düştü.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 20:43:00 -
Arsenal'a Mesut Özil şoku!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de oynayan Mesut Özil'in Ada macerası sona yaklaşıyor.

Arsenal'de son olarak Avrupa Ligi kadrosuna alınmayan tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesi için görüşmelere başlandığı kaydedildi.

ABD'ye transfer olabilir

ABD'de transfer penceresinin 29 Ekim tarihine kadar açık olduğu ve bu nedenle sözleşme feshinin ardından MLS'e transferin gerçekleşebileceği de belirtildi.

İngiliz ekibinde 1 yıllık kontratı kalan ve gözden tamamiyle düşen Mesut Özil'in kulübüne senelik 20 milyon avroya  yakın bir maliyeti bulunuyor.

184 maçta 91 gole katkı yaptı

Bu sezon henüz süre alamayan Mesut Özil, Premier Lig'de toplam 184 maça çıktı ve 33 gol, 58 asistlik performans sergiledi

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