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Spor Arsenal, West Ham United'ı devirdi
Spor

Arsenal, West Ham United'ı devirdi

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda West Ham United'ı 2-1'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-05-02 02:45:00 -
Arsenal, West Ham United'ı devirdi

Ligin 35. haftasında, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesi veren Arsenal, West Ham United engelini geçerek 4. sırada yer aldı.

38. dakikada Rob Holding'in golü ile Arsenal 1-0 öne geçti. West Ham'dan Jarrod Bowen 45. dakikada beraberliği getiren golü attı. Arsenal, 54. dakikada Gabriel Magalhaes'in golü ile tekrar öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Arsenal, 63 puanla 4. sırada yer aldı. West Ham United ise 52 puanla 7. sırada kaldı.

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