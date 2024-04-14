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Spor Arsenal şampiyonluk yarışında yara aldı
Spor

Arsenal şampiyonluk yarışında yara aldı

Yeniakit Publisher
2024-04-14 20:57:00 -
Arsenal şampiyonluk yarışında yara aldı

Arsenal, Premier Lig’in 33. haftasında evinde mücadele ettiği Aston Villa'ya 2-0'lık skorla yenildi.

Premier Lig’in 33. haftasında Arsenal, Emirates Stadyumu'nda Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda konuk ekip 84. dakikada Leon Bailey ve 87. dakikada da Ollie Watkins'in attığı gollerle sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Mikel Arteta'nın öğrencileri 71 puanla 2. sırada kalırken, şampiyonluk yarışında önemli 3 puan kaybetti. Aston Villa ise 63 puanla 4. sırada yer aldı.

Premier Lig'de gelecek hafta Arsenal, Wolverhampton'a konuk olacak. Aston Villa da sahasında Bournemouth ile oynayacak.

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