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Spor Arsenal sahasında fark yedi!
Spor

Arsenal sahasında fark yedi!

Arsenal Premier Lig'in 8. haftasında Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Aston Villa maçı 3 gol atarak kazandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 01:04:00 -
Arsenal sahasında fark yedi!

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Arsenal ile Aston Villa karşılaştı.

Karşılaşmada Aston Villa'nın golleri, 25. dakikada Saka (KK), 72. ve 75. dakikalarda Ollie Watkins'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Aston Villa puanını 15'e yükseltti. Arsenal ise 8 maç sonunda 12 puanda kaldı.

Arsenal, milli aranın ardından Premier Lig'de Leeds United'a konuk olacak. Aston Villa ise aynı haftada sahasında Brighton ile karşılaşacak.

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