  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Arsenal sahasında Aston Villa'ya 3-0 mağlup oldu
Spor

Arsenal sahasında Aston Villa'ya 3-0 mağlup oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-09 00:43:44 -
Arsenal sahasında Aston Villa'ya 3-0 mağlup oldu

LONDRA (AA) - Arsenal, İngiltere Premier Lig'de sahasında Aston Villa'ya 3-0 yenildi.

Londra temsilcisi Arsenal, Premier Lig'in 8'inci haftasında Emirates Stadı'nda Aston Villa'yı konuk etti.

Aston Villa, mücadelenin 25'inci dakikasında Arsenalli Bukayo Saka'nın kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Konuk ekip, karşılaşmanın 2'nci yarısında Ollie Watkins'in 72 ve 75'inci dakikalarda attığı gollerle farkı 3'e çıkardı ve maç bu skorla tamamlandı.

Aston Villa, 3-0'lık bu galibiyetin ardından 15 puanla 6'ncı sıraya yükselirken, Arsenal ise 12 puanla 11'inci sırada yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Ekonomi kötü' diyenler utanır mı? Sıra oldular
Gündem

'Ekonomi kötü' diyenler utanır mı? Sıra oldular

Türkiye'ye dört koldan yapılan saldırılar devam ediyor. Ülkemizi ekonomi üzerinden yıpratmaya çalışanları ise bazı görüntüler yalanlıyor. ..
Trump’a bir şok da eşinden geldi! Beyaz Saray'dan ayrılır ayrılmaz...
Gündem

Trump’a bir şok da eşinden geldi! Beyaz Saray'dan ayrılır ayrılmaz...

ABD başkanlığını Biden'e kaptıran Donald Trump'ın başı, kasım ayında beklenmedik bir şekilde istifa eden danışmanı Omarosa Manigault Newman'..
Azerbaycan ordusu geliyor! Ermeniler kenti boşaltıp kaçıyor
Gündem

Azerbaycan ordusu geliyor! Ermeniler kenti boşaltıp kaçıyor

Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde başkenti Hankendi'den kaçmak için kuyruğa giren Ermeniler görüntülendi.
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay