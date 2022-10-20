Arsenal - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiliz ekibi Arsenal Kraliçe Elizabeth'in ölümü sebebiyle ertelenen UEFA Avrupa Ligi maçında sahasında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ı konuk edecek.

Arsenal-PSV Eindhoven maçının detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Maçın saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak uyandırdı.

UEFA Avrupa Ligi A grubunda yer alan Arsenal ve PSV Eindhoven grupta ilk iki sırada yer alıyor. Arsenal oynadığı 3 maçıda kazanarak 9 puanla zirvede yer alırken PSV Eindhoven aldığı 7 puan ile 2. sırada yer alıyor.

Liderliğin el değiştirebileceği bu zorlu maçın detaylarını sizler için derledik. Peki Arsenal-PSV Eindhoven maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlnacak? İşte cevabı..

Arsenal - PSV Eindhoven maçı ne zaman oynanacak?

Arsenal-PSV Eindhoven maçı bugün saat 20.00'de oynanacak. Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele EXXEN ve TV 8,5 ekranlarından canlı yayınlanacak.



