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Spor Arsenal, Newcastle United'ı rahat yendi
Spor

Arsenal, Newcastle United'ı rahat yendi

Yeniakit Publisher
2024-02-25 07:32:00 -
Arsenal, Newcastle United'ı rahat yendi

Premier Lig 26. hafta karşılaşmasında Arsenal konuk ettiği Newcastle United'ı 4-1 mağlup etti.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Sven Botman (KK), 24. dakikada Kai Havertz, 65. dakikada Bukayo Saka ve 69. dakikada Jakub Kiwior, Newcastle United'ın golünü 84. dakikada Joe Willock kaydetti.

Arsenal bu galibiyetle puanını 58'e yükseltirken, Newcastle United ise 37 puanda kaldı.

Arsenal bir sonraki karşılaşmasında Sheffield United deplasmanına giderken, Newcastle United evinde Wolves'ı ağırlayacak.

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