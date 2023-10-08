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Spor Arsenal, Manchester City'yi 8 yıl sonra devirdi
Spor

Arsenal, Manchester City'yi 8 yıl sonra devirdi

Yeniakit Publisher
2023-10-08 22:19:00 -
Arsenal, Manchester City'yi 8 yıl sonra devirdi

Arsenal, Manchester City'yi Gabriel Martinelli'nin golüyle 1-0 yendi ve rakibini Premier League'de 2015'ten bu yana ilk kez mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı.

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal ile Pep Guardiola'nın yönetimindeki Manchester City karşı karşıya geldi. Arsenal, evinde Manchester City'yi 87. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

Tek gol Gabriel Martinelli'den

Tempo seviyesi yüksek mücadeleyi Arsenal 1-0 kazanırken, galibiyet golünü 87. dakikada Gabriel Martinelli kaydetti.

8 yıl sonra bir ilk

Yıllardır rakibine sahasında üstünlük kuramayan Arsenal, Manchester City'i Premier League'de 2015 yılından beri ilk kez mağlup etti.

Lider Tottenham

Bu sonuçla birlikte Arsenal 20 puana ulaşırken, Manchester City 18 puanda kaldı. Maçın ardından 20 puanı bulunan Tottenham, Premier Lig'in yeni lideri oldu.

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