Arsenal maçı öncesi Liverpool'dan flaş karar

İngiliz ekibi Liverpool'da koronavirüs etkisi devam ediyor. Son yapılan koronavirüs test sonuçlarında pozitif vakaların artmasının ardından Liverpool antrenman tesislerinin geçici olarak kapatıldığını duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, pazartesi ve salı günü pozitif çıkanların dışında yeni vakalar olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca yarın Arsenal ile İngiltere Lig Kupası'nda oynanacak maçın ertelenmesi için federasyona başvuruda bulunulduğu ve sonucun beklendiği belirtildi.

Haber gelmeden kapattılar

Liverpool yönetimi, federasyon haberi gelmeden tesisleri kapatma kararı aldı. Federasyonun vereceği yanıt merak konusu oldu.